На МКС займутся регенерацией воды

В российском сегменте Международной космической станции (МКС) испытают новую систему получения воды из урины. Переработанная жидкость будет использоваться только для технических нужд, в частности, для получения кислорода. Из-за сокращения количества отправляемых к МКС грузовых кораблей на станции возникли проблемы с водой. В американском сегменте система регенерации жидкости используется уже несколько лет, это сократило зависимость астронавтов от поставок с Земли. По мнению экспертов, испытание системы регенерации воды — важный этап подготовки к пилотируемым миссий на Луну и Марс.

Ежедневно каждый космонавт на МКС потребляет около четырех литров воды. Жидкость используется для питья, приготовления пищи, личной гигиены, получения кислорода и др. В сумме экипажу станции (до шести человек) необходимо несколько тысяч литров ежегодно. При этом доставка одного килограмма груза на МКС стоит от $15 тыс. Проблема обострилась после сокращения в 2016 году количества запусков грузовых кораблей « Прогресс МС » к станции с четырех до трех в год. Каждый из них может доставить не более 600 кг воды.

Специалисты из ракетно-космической корпорации «Энергия» и Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, совместно с Центром подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина и НИИхиммаш (специализируется на создании систем переработки воды) создали систему регенерации воды из урины СРВ-У-РС. Ее испытанием в условиях космоса займется участник очередного экипажа МКС — космонавт Олег Артемьев. Он должен отправиться на орбиту 21 марта.

Как рассказали «Известиям» в ЦПК, эксперимент будет проводиться в малом исследовательском модуле «Рассвет» российского сегмента МКС. Общая масса оборудования для получения воды — 100 кг, производительность — 3,5 литра в час. Первый год система будет эксплуатироваться в рамках эксперимента «Сепарация». Если он закончится успешно, установка будет переведена в разряд штатных бортовых систем МКС. Воду, полученную путем переработки, планируют использовать только для технических нужд, например, для выработки кислорода с помощью давно действующей российской системы «Электрон-ВМ».

Прототип нынешней установки — система регенерации воды — успешно функционировала на российской орбитальной станции «Мир» с 1990 по 1999 год. Суммарно с ее помощью было получено 6 тыс. кг жидкости.

В американском сегменте МКС установка для получения воды из урины используется с 2010 года. Регенерированная вода используется для питья, получения кислорода, смыва в туалете. Производительность новой российской системы будет более чем в два раза выше, чем у действующей американской.

Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает новую установку для получения воды важным этапом подготовки к пилотируемым миссиям на другие планеты.

— Для длительных полетов в космос необходимы замкнутые системы жизнеобеспечения, — сказал Иван Моисеев. — Всё, что потребляет человек, должно производиться в космосе. Такие технологии важно развивать для будущих пилотируемых миссий на Луну и Марс. Как минимум это позволит уменьшить массу доставляемого с Земли груза.

Эксперимент «Сепарация» планировали начать еще в 2017 году. Научную аппаратуру для его проведения должен был доставить к МКС грузовой космический корабль «Прогресс МС-04». Но из-за аварии ракеты-носителя он не вышел на орбиту. Его обломки упали на Землю в районе Алтая.