На МКС завезли «русское меню»

Российские космонавты впервые смогут попробовать на орбите фруктовый кисель, зеленые щи и грибы по-старорусски. Эти блюда введены в их рацион питания и с конца 2017 года доставляются на Международную космическую станцию (МКС). Продукты традиционной русской кухни, как считают специалисты, обновят и разнообразят рацион питания, будут способствовать лучшей работе желудочно-кишечного тракта. Сами космонавты полагают, что в первую очередь вкусная еда приносит положительные эмоции.

Меню российских экипажей на МКС с осени прошлого года обновлено, многие из появившихся в нем блюд относятся к традиционной русской кухне. В частности, как рассказали «Известиям» в НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, впервые в условиях космоса можно будет попробовать кисели. Рацион космонавтов пополнили клюквенный, яблочно-брусничный и яблочно-вишневый напитки густой консистенции.

Разнообразие в ассортимент напитков должен внести и молотый кофе. Раньше он присутствовал на станции только в гранулах. Теперь же космонавты смогут полюбоваться через иллюминатор рассветом за «чашечкой» (а точнее — пакетом из полимерной пленки) натурального кофе с молоком и сахаром. Для его приготовления в пакет необходимо будет лишь залить кипяток.

Помимо этого, в меню космонавтов появились новые первые, вторые блюда и десерты: щи зеленые, суп из шампиньонов, грибы по-старорусски, фруктовые палочки из яблок, абрикосов, слив и вишен. До конца 2018 года рацион должна пополнить пшенная каша с тыквой.

— Грибы в питании космонавтов используются с 2003 года, но теперь они будут присутствовать также в виде супа и «по-старорусски», — рассказала «Известиям» начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности Людмила Павлова. — Используются только шампиньоны, выращиваемые в защищенном грунте, в условиях, свободных от тяжелых металлов и радионуклидов. Шампиньоны являются источником многих питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья космонавтов.

По словам ученых, благодаря значительному содержанию клетчатки грибные блюда способствуют лучшей работе желудочно-кишечного тракта. Большое количество экстрактивных веществ придает такой пище аромат и приятный вкус, это повышает аппетит и снижает приедаемость рациона космонавтов.

Как рассказал «Известиям» заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, ранее грибные блюда в питание космонавтов не включались. Это объяснялось их сезонностью и отсутствием промышленного производства.

– Сырье, которое используется в космическом питании, закупается не на рынке, не в магазине, а непосредственно у производителя. Он должен быть представлен в России и не иметь замечаний к качеству продукции в течение 10 лет, – пояснил Александр Агуреев. — Такие правила. Сейчас шампиньоны выращиваются, а раньше грибы только на рынке покупали, вот их и не использовали для космического питания.

Российский космонавт Сергей Рязанский, вернувшийся в сентябре после второго орбитального полета, рассказал, что непривередлив в еде, однако поддержал обновление ассортимента продуктов.

— Мне кажется, что нововведения в питании космонавтов — это хорошо, — рассказал «Известиям» Сергей Рязанский. — На борту МКС всегда хочется чего-нибудь вкусненького, и новые блюда можно считать фактором психологической поддержки экипажа. Естественно, хорошо, когда в еде есть разнообразие. Во время моего полета замечаний к питанию у меня не было, но в любом случае всегда скучаешь по домашней еде.