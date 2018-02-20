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Продукты для космонавтов упакуют в ламистер

Консервы для МКС получат новую тару
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Фото: пресс-служба Роскосмоса
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Продукты для космонавтов начали упаковывать в новую тару. Консервные банки заменят на емкости из ламистера. Это алюминиевая фольга, ламинированная полипропиленовой пленкой. В таком виде продукты начнут отправлять на Международную космическую станцию (МКС) с конца нынешнего года. Новая упаковка весит значительно меньше прежней, это снизит стоимость доставки питания на орбиту. После тестирования на МКС ламистерная тара может полностью заменить банки.

Для полетов к Луне составят специальное меню
В него войдут консервированные и обезвоженные блюда

Как рассказали «Известиям» в НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии (НИИ ППиСПТ), часть продуктов для космонавтов начали паковать в ламистер вместо алюминиевых банок. Пока новую тару получили четыре блюда — «Закуска аппетитная», дробленая брусника, кабачковая икра и пюре из кураги.

Еще в 2016 году в институте была запущена линия по упаковке продуктов в ламистер. Несколько лет затрачено на отработку режимов производства, изготовление опытной партии, испытания ее сохранности. Планируется, что первые продукты в новой таре отправятся на МКС в конце 2018 — начале 2019 года.

В ламистере вкус пищи сохраняется лучше, чем в алюминиевых консервных банках. Новая упаковка легче, что особенно важно из-за высокой стоимости доставки грузов на орбиту. Такая тара проще открывается, а после использования легко сминается, занимая в мусорном контейнере меньше места. Возможно, через несколько лет космические консервы в твердых банках можно будет встретить лишь на полках музеев. Это уже случилось с тюбиками для еды — за редкими исключениями.

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— Сейчас очень много продается продуктов в тубах, которые выдают за космическое питание, но это не совсем так, — рассказали в НИИ ППиСПТ. — На борт МКС в тубах отправляются только четыре продукта: соус томатный «Молдова», приправа яблочно-клюквенная, мед и горчица.

Остальные блюда для российского экипажа поставляются на станцию в сублимированном (обезвоженном) виде или в форме консервов. Примерно такая же тара используется и в американском сегменте МКС.

— Сейчас у нас все супы и многие вторые блюда сублимированные, — добавили в НИИ ППиСПТ.

Для питания российского экипажа используются консервные банки трех размеров — рассчитанные на 100, 200 и 350 г продукта.

Космонавт Александр Самокутяев рассказал «Известиям», что снижение массы упаковки и возможность смять ее после приема пищи — дело хорошее. Но необходимо протестировать эргономичность ламистера в условиях невесомости.

— Если новая упаковка будет легче, это выгоднее, — считает Александр Самокутяев. — Другой вопрос — удобство ее использания в условиях невесомости. Открывая шпроты за новогодним столом, вы предпринимаете усилия, чтобы не разбрызгать масло. То же и в космосе — мы всегда пытаемся придержать салфеткой крышку, чтобы брызги не летели по станции. Для этого нужен специальный навык: с первого раза ни у кого не получается открыть банку без проблем. Возможно, новая упаковка позволит такие риски снизить. С другой стороны, если жесткости у баночки не будет, возможно, понадобится особая сноровка, навык. Это надо пробовать, испытывать. На Земле такое не смоделируешь. Возможность смять упаковку — это тоже хорошо. Экипажи стараются сплющить металлические банки, чтобы в мусоре они занимали меньше места. Конечно, пластиковые емкости можно плотнее набивать в мешки.

Как готовят космическое питание
Почти вся еда для российских космонавтов производится на Бирюлевском экспериментальном заводе в Подмосковье
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Как готовят космическое питание
К космической пище предъявляется множество требований: высокая энергетическая и биологическая ценность, очень долгий срок хранения, низкая чувствительность к температурным перепадам. Продукты должны быть хорошо упакованы, иметь минимальный вес и не крошиться
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Как готовят космическое питание
В процессе приготовления космической еды используются только самое качественное сырье и натуральные консерванты
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Как готовят космическое питание
В настоящий момент ассортимент питания российских космонавтов состоит из более чем 250 разнообразных блюд
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Как готовят космическое питание
Часть еды производится в тюбиках, остальное — в алюминиевых банках или в сухом виде
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Как готовят космическое питание
Космическое меню пытаются всячески разнообразить, включая в него национальные блюда и любимые лакомства космонавтов
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Как готовят космическое питание
Повседневное меню российских космонавтов рассчитано на восемь дней, после этого набор блюд повторяется
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Как готовят космическое питание
Так выглядит космический борщ
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Как готовят космическое питание
Сейчас питание для космонавтов доступно каждому, купить его, например, можно в музее «Звездного городка»
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Ранее «Известия» рассказывали, что в НИИ ППиСПТ началась разработка рациона питания для полета российских космонавтов на Луну. Ее основу составят продукты, используемые на кораблях «Союз» и Международной космической станции.

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