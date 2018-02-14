Для полетов к Луне составят специальное меню

В России началась разработка продуктового пайка для пилотируемого полета на Луну. Рацион будет рассчитан на экспедицию длительностью девять суток. В меню войдут консервы, а также супы и соки в порошках. Для готовности их потребуется лишь залить кипятком. Особое внимание уделят наличию в блюдах веществ, ослабляющих воздействие космического излучения. Самим космонавтам хотелось бы увидеть в лунном рационе блюда, которыми обычно не кормят в космосе, — шашлык и жареную картошку.

В НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии (НИИ ПП и СПТ — филиал Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи) рассказали «Известиям», что с января 2018 года в институте началась разработка меню для экипажа будущего корабля «Федерация». Этот космический аппарат предназначен для полетов к естественному спутнику Земли.

— По заданию Ракетно-космической корпорации «Энергия» (разработчик «Федерации». — «Известия») мы приступили к созданию рационов питания для экипажа нового космического аппарата, — рассказали «Известиям» в НИИ. — Основу продуктового набора составит рацион экипажа корабля «Союз», доставляющего космонавтов на Международную космическую станцию. Он будет дополнен продуктами сублимационной сушки. У «Союза» рацион рассчитан на трое суток полета, а у «Федерации» будет девятисуточный запас продуктов.

В РКК «Энергия» «Известиям» подтвердили факт начала этих работ.

Как пояснили в институте, трехсуточное меню «Союза» рассчитывается исходя из длительности полета к МКС и возвращения на Землю. Здесь в продуктовый набор входят консервы, хлеб, фруктовые палочки, печенье и пакет сока. В меню для полетов к Луне жидких соков не будет. Их, как и супы, и вторые блюда, заменят продукты сублимационной сушки — обезвоженная еда в виде небольших кусочков или порошкообразной смеси, помещенная в специальную полимерную упаковку. Чтобы получить готовое блюдо, необходимо в пакет с продуктом залить горячую воду. Кроме того, в лунный рацион планируется включить консервированные рыбные, мясные, овощные закуски, фруктовые десерты.

Меню будет составлено таким образом, чтобы ежесуточно каждый космонавт получал 2700–3000 килокалорий. Это соответствует действующим нормам питания экипажа МКС.

Важное требование к продуктам питания, используемым во время экспедиций к Луне, — наличие радиопротекторных свойств. Это означает способность противодействовать влиянию на организм повышенной радиации. Такими характеристиками, в частности, обладают продукты с высоким содержанием кальция, калия и йода, пектинов, витаминов Р, В и С.

НИИ ПП и СПТ разрабатывает лунное меню совместно с Институтом медико-биологических проблем РАН — головным научным учреждением России в области космической медицины. Завотделом питания экипажа МКС ИМБП РАН Александр Агуреев подтвердил, что меню, используемое на «Союзах», стало основой рациона будущего экипажа «Федерации». По его словам, это связано со схожими техническими возможностями для приготовления пищи на двух кораблях. Например, на МКС имеется специальная печка для подогрева блюд, поэтому в рационе обитателей станции больше разогреваемых консервов. На кораблях же из-за ограниченности пространства такой печки нет.

По словам российского космонавта Олега Новицкого, если бы ему выпала честь участвовать в полете на Луну, он больше всего хотел бы отведать там блюда, которые вряд ли разрешат медики.

— Пищевой рацион на станции полностью удовлетворяет потребности космонавтов, сбалансирован по питательному составу, — рассказал Олег Новицкий. — Но мне в полете всегда не хватало той еды, которую невозможно приготовить в космосе и которая, по общепринятым понятиям, считается вредной — это жареная картошка, яичница и шашлык. Скучаешь по тому, что можно получить дома, но чего нет на орбите.

Согласно планам РКК «Энергия», первый пилотируемый полет «Федерации» на орбиту Луны должен состояться в конце 2027 года.