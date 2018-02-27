Орбитальная дистанция

В этом году Роскосмос благодаря российской спутниковой системе «Луч» переведет российский сегмент Международной космической станции (МКС) на круглосуточное информационное обслуживание. Все необходимое оборудование будет установлено на станции в ближайшие месяцы. Как устроены отечественные спутники-ретрансляторы и когда они смогут заменить американские, выяснял портал iz.ru.

«Луч» связи

Многофункциональная космическая система ретрансляции (МКСР) «Луч» была разработана по заказу Роскосмоса. Впервые ее ввели в эксплуатацию в 2015 году. Система занимается информационным обеспечением объектов ракетно-космической техники (РКТ) социально-экономического назначения.

Выведенные на геостационарную орбиту космические аппараты-ретрансляторы «Луч-5А», «Луч-5Б» и «Луч-5В» развернуты в орбитальных позициях: 167 градусов восточной долготы, 16 градусов западной долготы и 95 градусов восточной долготы и уже более двух лет обеспечивают телекоммуникационное обслуживание транспортных пилотируемых кораблей «Союз МС», транспортных грузовых кораблей «Прогресс МС», ракет-носителей «Союз» и разгонных блоков «Фрегат» с наземными пунктами управления в S-диапазоне частот. Это низкоскоростной канал, обеспечивающий передачу телеметрии, командно-программной информации, голоса и так называемого малокадрового телевидения.

В настоящий момент российский экипаж МКС может связаться с Землей с помощью отечественных средств только в то время, когда станция пролетает над территорией нашей страны и находится в зоне действия наземных приемных пунктов. Эта ситуация изменится уже во втором квартале 2018 года. К этому времени планируется завершить установку абонентской аппаратуры ретрансляции на российском сегменте МКС. С ее помощью информация будет передаваться по широкополосному каналу в Ku-диапазоне частот.

Как пояснили в компании «Спутниковая система «Гонец», весной 2018 года на борт МКС планируется доставить недостающее оборудование, необходимое для завершения установки, а все внешнее оборудование уже установлено. Космонавты лишь установят блок управления внутри станции, и затем начнутся испытания.

Не просто космос

Российский сегмент МКС станет первым космическим объектом, на котором установят оборудование такого типа. В любое время суток станция будет находиться в зоне видимости как минимум одного из трех спутников «Луч» и сможет обеспечивать круглосуточный непрерывный канал связи с российскими наземными средствами управления. Во времена СССР эту функцию осуществляла так называемая космическая флотилия, которая базировалась в Индийском и Атлантическом океанах.

В будущем подобную аппаратуру смогут устанавливать на любой спутник или межпланетную станцию.

Кроме основной функции обеспечения связи Земли с космическими объектами система «Луч» также выполняет ряд дополнительных задач. В настоящий момент на территории Сибири и Дальнего Востока, где нет GSM покрытия, то есть цифровой мобильной связи, расположено 600 платформ, которые собирают метеорологическую информацию: температуру воздуха, давление, влажность и т. д. Информация с этих платформ передается через спутник «Луч» в Росгидромет, который на основании полученных данных готовит прогноз погоды. «Лучи» также ретранслируют сигналы аварийных буев международной системы спасения «КАСПАС-САРСАТ». Их задействуют для улучшения точности позиционирования навигационной системы ГЛОНАСС.

Система «Луч» поддерживает резервную подсистему связи также и на космодромах Байконур и Восточный. «Если что-то случается и вдруг перестают работать основные линии связи, мы с помощью спутников «Луч» организовываем резервные технологические каналы связи», — уточнили в компании «Спутниковая система «Гонец».

В настоящее время проводятся работы по модернизации МКСР «Луч». К 2022 году в рамках Федеральной космической программы Роскосмос планирует изготовить и запустить на орбиту два новых спутника «Луч-5М», которые будут работать в Ка диапазоне частот и иметь ряд дополнительных функций для обеспечения наземных потребителей.

Как пояснил генеральный директор компании «Гонец» Дмитрий Баканов, система «Луч» не предназначена для массового обслуживания населения - «Она создавалась и используется для решения специализированных задач по обслуживанию объектов ракетно-космической техники. В настоящее время система успешно решает возложенные на нее задачи, а планируемая модернизация позволит ей в полной мере соответствовать требованиям, предъявляемым к системам космической ретрансляции», — подчеркнул он.