«Роскосмос» придумал систему «свой-чужой» для спутников

Россия предложила способ идентификации космических аппаратов (КА) на околоземной орбите. Головной научный институт госкорпорации «Роскосмос» — ЦНИИмаш предлагает при изготовлении спутников добавлять в материал корпуса или наносить на его поверхность специальное вещество. В его химическом составе будут закодированы страна-владелец и задачи космического аппарата. Считать информацию можно будет лазерным лучом с наземных станций. В случае, например, столкновения спутников на орбите это позволит оперативно идентифицировать аппарат-нарушитель и доказать вину страны-хозяйки.

Сегодня в ведении ЦНИИмаша находится автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Институт, как рассказали «Известиям» его представители, запатентовал способ идентификации спутников и их частей.

На наружную и внутренние поверхности корпуса КА, на солнечные батареи предлагается наносить специальное светоотражающее покрытие. В его химическом составе можно закодировать информацию о стране, запустившей спутник на орбиту, назначении КА, его название и т.п.

Наносить спецпокрытие на внутренние элементы КА предлагается для того, чтобы в случае его разрушения определить принадлежность обломков, а, возможно, и причины аварии. Считывать информацию можно будет, подсвечивая поверхность спутника лазером с наземных станций наблюдения. Необходимые для этого средства имеются, например, в Алтайском оптико-лазерном центре имени Титова.

— Предлагаемое изобретение может служить основой для разработки проекта международного соглашения об опознавательной маркировке космических средств. Это позволит повысить уровень доверия и транспарентности в космической деятельности, — рассказали «Известиям» в ЦНИИмаше. — По мере созревания политических и экономических условий это может стать перспективной инициативой России и средством повышения надежности космической техники.

Необходимость нового метода идентификации спутников и мусора специалисты ЦНИИмаша объясняют тем, что наблюдать за обстановкой в околоземном космическом пространстве с помощью радиотелескопов и оптики становится всё труднее.

Однако, по мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, запатентованный способ слишком сложен.

— Технически возможно реализовать предложенную идею. Но делать это, просто чтобы выяснить, где чей мусор, — совершенно надуманная вещь. Любые объекты на околоземной орбите отслеживаются стандартными средствами контроля. Соответствующие каталоги есть и у России, и у США, — заявил Иван Моисеев. — Более полезно обязать все страны оснащать спутники системами сведения с орбиты или увода на «орбиты захоронения» после завершения эксплуатации. А такая хитрая технология не нужна. Если мусор угрожает действующим спутникам, то неважно, чей он. Важно бороться с ним.

Как говорится в пояснительной записке к патенту ЦНИИмаша, идентификация КА и мусора необходима для расследования возможных конфликтных ситуаций, связанных со столкновениями, повреждениями спутников на орбите и падениями их тугоплавких фрагментов на Землю.