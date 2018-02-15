Прямой эфир
Сюжет:

«Роскосмос» придумал систему «свой-чужой» для спутников

Специальное покрытие космических аппаратов позволит определить страну происхождения
0
Фото: ТАСС/Евгений Курсков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия предложила способ идентификации космических аппаратов (КА) на околоземной орбите. Головной научный институт госкорпорации «Роскосмос» — ЦНИИмаш предлагает при изготовлении спутников добавлять в материал корпуса или наносить на его поверхность специальное вещество. В его химическом составе будут закодированы страна-владелец и задачи космического аппарата. Считать информацию можно будет лазерным лучом с наземных станций. В случае, например, столкновения спутников на орбите это позволит оперативно идентифицировать аппарат-нарушитель и доказать вину страны-хозяйки.

Сегодня в ведении ЦНИИмаша находится автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Институт, как рассказали «Известиям» его представители, запатентовал способ идентификации спутников и их частей.

На наружную и внутренние поверхности корпуса КА, на солнечные батареи предлагается наносить специальное светоотражающее покрытие. В его химическом составе можно закодировать информацию о стране, запустившей спутник на орбиту, назначении КА, его название и т.п.

Российская космическая программа «улетела» в будущее
«Роскосмос» начал переносить пуски ракет из-за проблем с разгонным блоком

Наносить спецпокрытие на внутренние элементы КА предлагается для того, чтобы в случае его разрушения определить принадлежность обломков, а, возможно, и причины аварии. Считывать информацию можно будет, подсвечивая поверхность спутника лазером с наземных станций наблюдения. Необходимые для этого средства имеются, например, в Алтайском оптико-лазерном центре имени Титова.

— Предлагаемое изобретение может служить основой для разработки проекта международного соглашения об опознавательной маркировке космических средств. Это позволит повысить уровень доверия и транспарентности в космической деятельности, — рассказали «Известиям» в ЦНИИмаше. — По мере созревания политических и экономических условий это может стать перспективной инициативой России и средством повышения надежности космической техники.

Необходимость нового метода идентификации спутников и мусора специалисты ЦНИИмаша объясняют тем, что наблюдать за обстановкой в околоземном космическом пространстве с помощью радиотелескопов и оптики становится всё труднее.

Однако, по мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, запатентованный способ слишком сложен.

— Технически возможно реализовать предложенную идею. Но делать это, просто чтобы выяснить, где чей мусор, — совершенно надуманная вещь. Любые объекты на околоземной орбите отслеживаются стандартными средствами контроля. Соответствующие каталоги есть и у России, и у США, — заявил Иван Моисеев. — Более полезно обязать все страны оснащать спутники системами сведения с орбиты или увода на «орбиты захоронения» после завершения эксплуатации. А такая хитрая технология не нужна. Если мусор угрожает действующим спутникам, то неважно, чей он. Важно бороться с ним.

Как говорится в пояснительной записке к патенту ЦНИИмаша, идентификация КА и мусора необходима для расследования возможных конфликтных ситуаций, связанных со столкновениями, повреждениями спутников на орбите и падениями их тугоплавких фрагментов на Землю.

Справка «Известий»

По данным NASA на конец октября 2017 года, на околоземной орбите находились 18 747 рукотворных объектов, в том числе 4614 действующих и неработающих спутников.

Остальные 14 133 — это крупный космический мусор, разгонные блоки и ступени ракет.

Всего, по расчетам американских специалистов, около Земли могут находиться 21 тыс. объектов космического мусора размером более 10 см. Частиц размером от 1 до 10 см — около 500 тыс., а объектов до 1 см — более 100 млн.

Информация о национальной принадлежности и задачах космических аппаратов направляется странами, запускавшими их, в ООН. Это делается в соответствии с конвенцией 1975 года «О регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство». 

 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия и США проведут совместные эксперименты в сфере космоса
Условия полета к Луне и планетам будут имитировать на земле
Новый спутник «Роскосмоса» сможет искать нефть
Конкурс на разработку аппарата объявят уже в I квартале 2018 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017