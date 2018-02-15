«Роскосмос» предложил способ идентификации космических аппаратов

Головной научный институт госкорпорации «Роскосмос» ЦНИИмаш предлагает способ идентификации космических аппаратов на околоземной орбите с помощью специального вещества, нанесенного на корпус. Об этом «Известиям» рассказали представители института.

При изготовлении спутников предлагается добавлять в материал корпуса или наносить на его поверхность специальное вещество, в химическом составе которого будут закодированы задачи аппарата и страна-владелец. Информацию можно будет считать лазерным лучом с наземных станций, что позволит оперативно решать возникающие споры, например, при столкновении спутников.

«Предлагаемое изобретение может служить основой для разработки проекта международного соглашения об опознавательной маркировке космических средств. Это позволит повысить уровень доверия и транспарентности в космической деятельности», — рассказали «Известиям» в ЦНИИмаше.

Также представители института отметили, что такие меры могут стать перспективной инициативой России по мере созревания политических и экономических условий, а также повысить степень надежности космической техники.

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