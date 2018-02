Россия запустит в космос два спутника из стекла

Россия запустит в космос два шара, полностью изготовленных из стекла. Их многослойную отражающую поверхность используют для точного измерения расстояний с помощью лазерного луча. Эти аппараты помогут прогнозировать землетрясения, измерять параметры гравитационного поля планеты, тестировать оборудование российской системы контроля космического пространства. Их запуск намечен на октябрь 2018 года. Технологии изготовления подобных спутников имеются, помимо России, только у США и Франции. Но отечественная разработка превзойдет по точности всё, что делалось прежде.

Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» (НПК СПП, входит в ГК «Роскосмос») создала технологию сверхточного производства многослойных сферических линз и применила ее для изготовления полностью стеклянных спутников-мишеней. Всего выпущено три космических аппарата (КА) с идеально гладкой поверхностью. Два из них планируется запустить на орбиту. Третий — контрольный — останется на Земле.

— К старту подготовлены два космических аппарата «Блиц-М», — рассказал «Известиям» генеральный директор предприятия Юрий Рой. — Планируется, что они будут запущены вместе с КА системы «Гонец» в октябре этого года.

После выведения на орбиту стеклянные спутники будут использоваться в качестве мишеней — расстояние до них будут измерять с Земли с помощью лазерных дальномеров. Международная служба лазерной локации насчитывает более 40 станций по всему миру. В отличие от предыдущих пассивных геодезических КА российского и зарубежного производства, таких как американский LAGEOS, новая разработка обеспечит отражение лазерного сигнала с погрешностью не более 0,1 мм. Такая точность раньше была недостижима. Многослойные сферические линзы производства США и Франции имеют технологическую точность в тысячу раз ниже, отметили в НПК СПП.

Стеклянные шары используют для уточнения модели гравитационного поля Земли и его влияния на орбиты космических аппаратов. Это, например, позволит повысить точность российской навигационной системы ГЛОНАСС. «Блицы» можно будет использовать для уточнения параметров отечественного комплекса контроля космического пространства. Кроме того, полученные данные позволят лучше рассчитать движение тектонических плит, а значит, надежнее прогнозировать землетрясения.

Как пояснил научный руководитель Института прикладной астрономии Александр Ипатов, запуск «Блиц-М» очень важен для уточнения международной системы координат Земли.

— Эти специализированные спутники и лазерные отражатели, которые производят у нас в стране, — лучшие в мире, — заявил «Известиям» Александр Ипатов. — Не зря наши отражатели ставят и на иностранные аппараты. Основная функция «Блиц-М» — создать на Земле самую точную систему координат. Трудность в том, что ядро нашей планеты жидкое и меняет свое положение. Привязать к геоцентру Земли систему координат — самое сложное. Текущие измерения с помощью лазеров и технологии радиоинтерферометрии (с использованием разнесенных по разным континентам радиотелескопов. — «Известия») отличаются на 6 см. Почему — никто не знает.

Первым в мире полностью стеклянным спутником стал отечественный «Блиц» (BLITS, Ball of the Lens In The Space — сферическая линза в космосе). Эта стеклянная сфера была запущена на орбиту высотой около 800 км в 2009 году. В 2013 году спутник разбился, столкнувшись с обломком другого космического аппарата. Предположительно, это был фрагмент китайского метеорологического КА Fengyun-1C, на котором в 2007 году Пекин испытал свое противоспутниковое оружие.

Модернизированные «Блиц-М» станут продолжением проекта «Блиц». Они имеют большие диаметр (220 мм) и массу (16,56 кг), чем у первого спутника (170 мм и 7,53 кг). Новые аппараты также будут выведены на более высокую орбиту — 1,5 тыс. км. На такой высоте воздействие атмосферы отсутствует. Поэтому ученые планируют получить данные для геофизических и геодезических измерений с высокой точностью.