«Аист» взглянет на мир двумя «глазами»

В России разработан первый малый космический аппарат для фотографирования Земли в формате 3D. Сегодня стереокамера, к тому же предыдущего поколения, установлена только на одном отечественном спутнике — «Ресурс-П» №1. «Аист-2М» при аналогичных возможностях будет легче в восемь раз. По мнению экспертов, космическое стереофото будет востребовано при составлении точных 3D-карт (включая цифровые модели городов с отдельными домами, машинами и деревьями), прокладке транспортных магистралей, в муниципальном управлении.

Проект будущего спутника создали специалисты ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» и Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королёва. Как рассказали «Известиям» в университете, малый космический аппарат (КА) «Аист-2М» (модернизированный) станет продолжением серии спутников семейства «Аист», созданных в 2008–2016 годах. Основное назначение нового КА — дистанционное зондирование Земли для получения стереоскопических космических изображений — 3D-снимков местности. На их основе можно строить объемные топографические карты высокого разрешения.

— В состав аппаратуры КА решено включить два объектива принципиально новой широкозахватной мультиспектральной оптико-электронной системы «Аврора». Это позволит получать стереоизображения, — рассказал «Известиям» координатор проекта «Аист-2М», директор НИИ космического машиностроения Самарского университета Вадим Салмин.

Заместитель генерального конструктора РКЦ «Прогресс» Геннадий Аншаков пояснил, что сдвоенная камера позволит определять форму и высоту наземных объектов. Обычная съемка со спутников дистанционного зондирования Земли не дает такой возможности.

Камеры нового КА позволят получать снимки Земли с разрешением 1,2 м на пиксель. «Аист-2М» будет работать на орбите высотой около 500 км. Его вес составит 750 кг, срок работы — не менее 5 лет.

Единственный в российской орбитальной группировке спутник со стереокамерой — «Ресурс-П» №1 — был запущен в 2013 году, и в этом году у него заканчивается гарантийный срок. «Аист-2М» будет в восемь раз легче «Ресурса».

Электрореактивные двигатели позволят новому КА маневрировать на орбите для обеспечения необходимой конфигурации группировки. Всего Самарский университет и РКЦ «Прогресс» планируют создать три спутника такого типа. Для обеспечения работы двигателей разработчики предусмотрели более мощную, чем у аппарата-предшественника, систему электропитания.

— Для увеличения мощности, вырабатываемой солнечными батареями, на новом КА мы предусмотрели возможность их ориентации (на предыдущем «Аисте» эти панели находятся в фиксированном положении. — «Известия»), — пояснил доцент кафедры космического машиностроения Самарского университета Иван Ткаченко. — Это позволит батареям «следить» за Солнцем. Такое решение избавляет от необходимости увеличения площади солнечных панелей и, соответственно, наращивания общей массы аппарата.

По словам популяризатора космонавтики Виталия Егорова, стереосъемка востребована, в том числе, при проектировании и прокладке транспортных магистралей, трубопроводов, мостов и других сооружений.

— Современные спутники позволяют строить модели местности высокого качества, на которых можно различить отдельные дома и деревья. Их можно использовать для муниципального управления и развития городов, — рассказал «Известиям» Виталий Егоров. — Трехмерные карты местности упрощают предупреждение чрезвычайных ситуаций.