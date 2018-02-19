«Роскосмос» готов «приватизировать» российскую часть МКС

Госкорпорация «Роскосмос» готова обсуждать передачу российского сегмента Международной космической станции (МКС) в концессию группе компаний S7. Для изучения вопроса в госкорпорации ждут официального письменного обращения. Сама идея взять российский сегмент в концессию 13 февраля была озвучена генеральным директором компании «S7 космические транспортные системы» Сергеем Соповым в интервью «Известиям». В «Роскосмосе» подчеркнули, что идея в целом «соответствует видению госкорпорации о перспективах исследования космического пространства в ближайшем будущем». По мнению экспертов, «приватизация» МКС является верным способом продлить существование станции после 2024 года.

Развитие частной космонавтики — общемировой тренд XXI века. Примеров тому всё больше: сейчас, например, обсуждается возможная передача американского сегмента МКС частной компании. В 2024 году многостороннее соглашение стран — участниц проекта завершается, и NASA готова передать инфраструктуру тому, кто готов будет ее содержать. На российский сегмент МКС желающие уже нашлись: генеральный директор компании «S7 космические транспортные системы» (входит в группу компаний S7) Сергей Сопов объявил, что хочет взять у «Роскосмоса» российский сегмент МКС в концессию. Документально оформленное предложение может быть сделано госкорпорации уже в этом году, рассказали «Известиям» в S7. К разработке предложения будут привлечены предприятия ракетно-космической отрасли.

В «Роскосмосе» готовы обсуждать предложения S7.

— Инициатива S7 по развитию частно-государственного партнерства в космосе соответствует видению госкорпорации о перспективах исследования космического пространства в ближайшем будущем, — сообщили «Известиям» в госкорпорации. — «Роскосмос» рассмотрит предложения компании S7 по возможной совместной эксплуатации российского сегмента МКС, когда они поступят.

Справка «Известий» Сколько стоит МКС Содержание МКС в 2018 фискальном году запрашивается проектом госбюджета США в объеме $3,905 млрд. Из них $1,173 млрд пойдет на содержание и обслуживание МКС, $317 млн на проведение научных исследований. $2,415 млрд потребуется на обеспечение транспортных расходов — доставку экипажей и грузов на МКС и обратно, включая оплату российских пилотируемых и грузовых кораблей, и развитие новых пилотируемых систем. Российской Федеральной космической программой (ФКП) на 2018 год из бюджета планируется направить на эксплуатацию МКС 14 млрд рублей, еще 391 млн предусмотрен на научные эксперименты. Всего в действующей ФКП (2016–2025 годы) на эксплуатацию станции российским бюджетом предписано выделение 254 млрд рублей, еще 4 млрд — на эксперименты. На изготовление трех новых российских модулей (многофункциональный лабораторный модуль, узловой модуль и научно-энергетический модуль) до конца 2019 года выделяется дополнительно 12 млрд рублей. По данным РКК «Энергия», общая стоимость создания и эксплуатации МКС по состоянию на конец 2016 года оценивалась в $121,6 млрд. Из них вклад США составил $81,8 млрд, России — $9,3 млрд, Европы — $12,9 млрд, Японии — $14,8 млрд и Канады — $2,8 млрд. При том, что вклад России в проект составляет менее 10% от общих затрат, по международным договоренностям российская сторона получила доступ к использованию 33% ресурсов станции.

S7 готова взять российскую часть станции в концессию в 2022 году. Осенью 2017 года группа компаний S7 и «Роскосмос» вели переговоры о сотрудничестве по пилотируемой тематике. По итогам был подписан меморандум о сотрудничестве, в том числе при создании многофункционального орбитального комплекса, впоследствии получившего неофициальное название «орбитальный космодром». Его могут создать на базе российского сегмента МКС и использовать для сборки и заправки космических аппаратов.

Член экспертного совета при правительстве РФ Андрей Ионин считает, что развитие государственно-частного партнерства дает возможность сохранить МКС после 2024 года.

— Безусловно, МКС как инфраструктурный объект должна быть сохранена, — рассказал «Известиям» Андрей Ионин. — Возле Земли должна быть обитаемая станция. Но освоение ближнего космоса — это в первую очередь задача бизнеса. А государство в партнерстве с частными компаниями должно сосредоточиться на исследовании дальнего космоса. В США процесс «приватизации» уже запущен, Россия тоже готова предложить свои варианты. Первым шагом для реализации масштабного «орбитального ГЧП» должно стать детальное обсуждение реализации концессии бизнесом и «Роскосмосом».

Группа компаний S7 начала космическую деятельность в сентябре 2016 года, подписав контракт с группой компаний Sea Launch (дочерняя структура РКК «Энергия») о покупке имущественного комплекса «Морской старт» — командного судна Sea Launch Commander, пусковой платформы Odissey и наземной инфраструктуры в Калифорнии. Также российская корпорация подписала с РКК «Энергия» соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную работу по возобновлению эксплуатации «Морского старта» и по созданию транспортной инфраструктуры в космосе. Новый собственник «Морского старта» планирует до 70 коммерческих пусков в течение 15 лет. Владельцы группы S7 — супруги Владислав и Наталья Филевы.