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Грузы на МКС подключат к интернету вещей

Каждый предмет оснастят радиометкой для связи с единой информационной базой станции
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Фото: Getty Images/UIG_Encyclopaedia Britannica
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На Международной космической станции (МКС) испытают новую систему хранения грузов с использованием «интернета вещей». В ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» разработали «умные полки». Эти устройства самостоятельно учитывают предметы, которые на них размещают. Новинка позволит космонавтам быстро найти нужный объект и ускорит обработку привозимых грузов, высвободив драгоценное космическое время для более творческих задач. Прототип отправят на станцию осенью этого года. Для начала «умной» сделают орбитальную аптечку.

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Как рассказали «Известиям» в ракетно-космической корпорации «Энергия» (РКК — компания-эксплуатант российского сегмента МКС), на станции протестируют новую систему хранения и инвентаризации грузов, основанную на концепции «интернета вещей» (объединение в информационную сеть предметов физического мира). Для этого грузы оснастят радиометками, использующими технологию RFID (Radio Frequency IDentification). Их будут крепить к предметам еще на Земле.

С каждым грузовым кораблем на МКС прибывает значительное количество предметов. Список оборудования, хранящегося в российском сегменте, насчитывает 7 тыс. позиций. Сейчас все объекты на МКС, в том числе в американском сегменте станции, инвентаризуют с помощью приклеенных к ним штрих-кодов. Космонавты при разгрузке транспортных кораблей «Прогресс» вручную считывают эти коды и с помощью ноутбуков отмечают места хранения в базе данных. Эта ручная работа отнимает у экипажа много времени. В РКК «Энергия» решили ускорить процесс и высвободить дорогостоящее время космонавтов для более существенных задач. Для этого была разработана «умная полка» — специальное устройство со считывателем RFID-меток. Подобная система учета предметов будет испытана вне Земли впервые.

— В эксперименте с «умными полками» планируется отработать применение на станции миниатюрных радиометок, которые позволят облегчить работу космонавта: информация о каждой единице оборудования при разгрузке и хранении будет автоматически вноситься в базы данных, — рассказали «Известиям» в РКК «Энергия».

Первая «умная полка» уже изготовлена и проходит испытания на предприятии. В октябре 2018 года она будет доставлена на борт МКС и использована для хранения лекарств и медицинских инструментов. Ранее «Известия» рассказывали, что примерно в это же время орбитальную аптечку пополнят новыми препаратами.

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Устройство представляет собой стойку размером 92х54 см, оборудованную створками. Внутри нее помещается 240 пластмассовых карточек с радиометками. Их прикрепят к упаковкам таблеток, пузырькам, градусникам, лейкопластырям и прочим мелким предметам из аптечки. 

— Набрав на экране планшета, например, название лекарства, космонавт сразу узнает, где оно находится в стойке, а также получит полную информацию о применении, дозах, сроках хранения, — рассказали в РКК «Энергия».

По мнению заместителя командира отряда космонавтов Александра Самокутяева, внедрение новой системы должно существенно сократить время работы с грузами и их поиск в отсеках станции.

— Штрих-коды и их считыватель, похожий на магазинный, уменьшили время поиска, наверное, раз в десять, — рассказал «Известиям» Александр Самокутяев. — Мы с нетерпением ждем, когда новая технология сэкономит нам еще столько же. Отрадно, что именно наши инженеры выступают инноваторами. В американском сегменте станции используется старая система штрих-кодов, и менять ее они пока не планировали.

Как сообщали «Известия», в рамках создания на МКС единой информационно-вычислительной сети РКК «Энергия» объединит в сеть всю имеющуюся на станции компьютерную технику. Устройства в одном отсеке смогут брать на себя решение задач при проведении экспериментов в другом.

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