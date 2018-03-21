Номер не удался

Гостиницы Санкт-Петербурга, Краснодара и Ростовской области стали лидерами по завышению цен на номера в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, свидетельствуют данные Роспотребнадзора. В ведомстве уверяют, что если номера были проданы с нарушением ценовых ограничений, то отели вернут деньги покупателям, но пока никто из болельщиков с жалобами не обращался.

В городах, где пройдет ЧМ-2018, насчитывается, по данным Ростуризма, более 8 тыс. отелей и гостиниц, и практически все они были проверены в Роспотребнадзором. С начала января и по 12 марта 2018 года была проанализирована стоимость гостиничных номеров 8195 гостиниц в 11 субъектах страны — выявлено 460 случаев завышения цен, сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре. Наибольшее количество нарушений было зафиксировано в Санкт-Петербурге — 116 случаев, Краснодарском крае — 93 случая, а также в Ростовской области – 65 случая. В итоге было возбуждено 1084 дела об административных правонарушениях, вынесено 152 предостережения, подано в суд 144 иска.

Справка «Известий» В феврале 2016 года было принято постановление правительства, регулирующее стоимость гостиничного обслуживания в Москве и Санкт-Петербурге, а также в тех субъектах, в которых пройдут соревнования ЧМ-2018. Для Санкт-Петербурга цена в сутки за номер в категории «пять звезд» не должна превышать 700 тыс. рублей, «три звезды» — 30 тыс. рублей и наконец «без звезд» — 7 тыс. рублей. В Краснодарском крае номер в гостинице «пять звезд» может стоить максимум 85 тыс. рублей, в категории «без звезд» — 3 тыс. рублей. Максимум для Ростовской области — 52 тыс. рублей за номер «пять звезд», «без звезд» — 2,4 тыс. рублей.

В надзорном ведомстве «Известиям» рассказали, что чаще всего постановление правительства о регулировании стоимости гостиничного обслуживания нарушали отельеры, работающие в среднем ценовом сегменте: как правило, они поднимали стоимость номеров максимум на 30%. Но были и неординарные случаи — например, в Калининградской области было зафиксировано завышение цены на 5000%.

Более 200 гостиниц устранили допущенные нарушения после вынесений предупреждений и штрафов, изменив цену на допустимую.

— Если сделка была совершена по завышенной цене, гостиницы вернут деньги покупателям. Другой вопрос, что таких обращений от людей пока нет, — отметили в Роспотребнадзоре.

В Ростуризме «Известиям» сказали, что также ведут мониторинг гостиниц и формируют «черные списки» нарушителей — в них уже побывал 171 отель. По данным службы, лидером по нарушениям также является Санкт-Петербург. Больше всего нарушений Ростуризм выявил в гостиницах категории «без звезд» и трехзвездочных отелях.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов подчеркнул, что в некоторых случаях введенные постановлением правительства цены на номера — спорны. Согласно документу, номера с размещением двух и трех человек стоят одинаково, хотя обычно речь идет о разных ценниках, более того, в постановлении нет определения гостиничных услуг, сказал Вадим Прасов. Он также отметил, что завтраки, обеды и ужины включенные в цену номера, ощутимо влияют на нее.

По мнению Вадима Прасова, на поток болельщиков могут оказать влияние не цены в отелях, а рост стоимости размещения в частном секторе. Именно ценник на проживание в квартирах обычных граждан не регулируется законодательно, поэтому может быть любым.

Предстоящий чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Соревнования будут продолжаться с 14 июня по 15 июля, при этом цены гостиниц будут регулироваться государством до середины августа.