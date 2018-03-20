Иностранные автобусы на время ЧМ-2018 привяжут к «Платону»

На иностранные туристические автобусы будет установлено аппаратура системы взимания платы (коммерческое название «Платон») - об этом говорится в подготовленном в Минтрансе проекте постановления правительства. Согласно документу (есть у «Известий»), это делается для усиления безопасности движения во время чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018). Вся информация о движении автобусов будет передаваться в Транспортную дирекцию чемпионата мира по футболу. По приблизительным оценкам дирекции, границу России пересечет не менее 1,5 тыс. автобусов с иностранными болельщиками.

Автобусы, которые будут использоваться для перевозки туристов на ЧМ-2018, было решено отслеживать с помощью ЭРА-ГЛОНАСС еще в прошлом году. Но ее нет на иностранных автобусах, которые привезут на чемпионат зарубежных болельщиков.

Проект постановления Минтранса призван решить эту проблему. Оператором системы будет организована выдача устройств «Платон» в 138 центрах обслуживания вблизи пограничных пунктов пропуска. Сразу после внесения депозита (6,8 тыс. рублей) водители должны будут закрепить на присоске устройство к лобовому стеклу и подключить его в штатную 12-вольтовую розетку автомобиля (прикуриватель). Под автобусами в Минтрансе подразумевают не только крупногабаритный пассажирский транспорт, но и микроавтобусы, к примеру, формата Ford Transit или Mercedes-Benz Sprinter (в автомобиле должно больше восьми посадочных мест, не считая места водителя).

Передача во временное пользование устройств «Платона» иностранцам не потребует дополнительных ассигнований из федерального бюджета. По окончании российского тура, все датчики иностранные водители смогут сдать в любом из 138 пунктов обслуживания — в противном случае депозит будет удержан. Российским пассажирским перевозчикам, машины которых уже оснащены устройствами ЭРА-ГЛОНАС, устанавливать дополнительное устройство не надо.

Система «Платон» контролирует движение грузовых автомобилей с помощью рамных конструкций с навесным оборудованием, которые размещаются над полотном федеральных дорог. Но в случае с туристическими автобусами, которые будут двигаться в городах, слежение осуществляется с помощью датчика ГЛОНАСС/GPS в бортовой аппаратуре: вся информация будет передаваться в АНО «Транспортная дирекция – 2018». У каждого устройства есть оригинальный идентификационный номер, защищенный криптозащитой, что упрощает возможность отслеживания маршрута.

«Платон» не обеспечит эффективного слежения за автобусами, убежден Валерий Войтко главный редактор журнала «Дальнобойщик» Валерий Войтко.

— В лучшем случае, что будет фиксировать «Платон» — это временные отрезки, где проезжал автобус. Точной картины местонахождения он не даст, — отметил он.

Автомобильный эксперт Сергей Иванов считает, что полагаться только на электронику в этом вопросе было бы неправильно. По его мнению, ГИБДД должна взять на себя повышенные обязанности в дни чемпионата. Нет ничего сложного в том, чтобы организовать движение иностранных автобусов организованной колонной, которую будут вести и замыкать патрули ДПС, заметил Сергей Иванов.

Ранее автобусам был определен специальный порядок въезда на территорию Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи на время проведения ЧМ-2018. Так, любым автобусам (за исключением регулярных рейсовых и муниципальных) требуется разрешение на въезд от Транспортной дирекции чемпионата мира по футболу. Кроме того, разрешение оперативно может выдать уполномоченный МВД территориальный орган.