К ЧМ-2018 установят дорожные знаки и указатели на английском

К чемпионату мира по футболу, который пройдет летом в 11 российских городах, установят дополнительную навигацию на русском и английском языках. Это дорожные знаки, стенды и указатели. Как рассказали в оргкомитете «Россия-2018», они появятся на территориях, прилегающих к стадионам, железнодорожных вокзалах, в аэропортах и в других местах скопления иностранных болельщиков.

Российские города, где пройдут матчи ЧМ-2018, готовятся принимать иностранных гостей. К лету будут установлены дополнительные элементы навигации на двух языках. Речь идет в первую очередь об указателях для пешеходов и автомобилей на территориях, прилегающих к стадионам, «а также на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и на фестивалях болельщиков FIFA», пояснили в оргкомитете «Россия-2018».

Как рассказал «Известиям» губернатор Калининградской области Антон Алиханов, дорожные указатели продублируют на английский, начиная с российской границы, чтобы иностранцам, путешествующим на машинах и автобусах, было проще добраться до стадиона или специальных парковок. По его словам, навигация будет выполнена в едином стиле, чтобы гостям «не нужно было привыкать к новым указателям, когда они переезжают из одного города в другой».

В АНО «Дирекция Калининград 2018» добавили, что уже сейчас на английский продублировано 70% дорожных знаков (указателей направлений) на трассе Калининград — Мамоново 2, а также на таможенном посту российско-польской границы (Мамоново 2 — Гжехотки).

В администрации Самары «Известиям» рассказали, что установят в городе 5,3 тыс. дорожных знаков на двух языках.

В Волгограде они появятся на «44 объектах улично-дорожной сети, а также на прилегающей к стадиону «Арена Волгограда» территории», отметили в пресс-службе города.

В Ростове-на-Дону работы по установке дорожных знаков — указателей индивидуального проектирования на двух языках уже ведутся и будут завершены к середине мая, рассказали в городской администрации.

В Саранске навигация появится в мае, сообщили в пресс-службе администрации.

— Элементы навигации будут в первую очередь маркировать пешеходные маршруты, поскольку Саранск — очень компактный город и все ключевые объекты ЧМ-2018 и основные достопримечательности находятся в пешем доступе. Кроме того, часть улиц в центре в матчевые дни станут пешеходными, — отметили в пресс-службе.

В администрации Санкт-Петербурга также подтвердили, что в городе установят информационные стенды и указатели на английском. Как ранее писали «Известия», по требованию FIFA дополнительная навигация в апреле–мае появится и в Москве — на подходах к стадионам, тренировочным базам ЧМ, гостиницам и другим объектам.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что навигация на двух языках пригодится городам и после мундиаля.

— Чемпионат даст дополнительный стимул для развития туризма, — считает он.

Понятные указатели помогут создать у гостей мундиаля приятное впечатление о России и об удобстве передвижения по ней, в том числе на автомобиле.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Как писали «Известия», регионы сейчас принимают законы, ограничивающие продажу алкоголя в дни матчей.