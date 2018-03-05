В городах ЧМ-2018 появятся приюты для собак

Организационный комитет «Россия-2018» и Министерство спорта намерены обязать все регионы-участники чемпионата мира по футболу построить приюты-передержки для бездомных животных. Мониторингом и проверкой построенных объектов займется комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. В качестве примеров будут рекомендованы типовые проекты, которые уже работают в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Об этом «Известиям» заявил глава комитета Владимир Бурматов. Информацию подтвердили в оргкомитете «Россия-2018» и Министерстве спорта РФ.

Как заявил «Известиям» председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, организаторы ЧМ-2018 в России и Международная федерация футбола (FIFA) выступают против жестокого обращения с животными.

— Мы занимаем четкую и понятную позицию. Мы призываем регионы использовать только гуманные меры для контроля популяции бездомных животных и создавать пункты передержки и приюты, — сказал «Известиям» Алексей Сорокин. — Работа в этом направлении уже началась. Никакой утилизации ни в коем случае не будет. Наша общая линия — гуманное обращение с животными.

Председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил «Известиям», что оргкомитет ЧМ-2018 и Министерство спорта будут отправлять в города, принимающие турнир, типовые проекты приютов для бездомных животных, а профильный комитет ГД — отслеживать проведение строительных работ.

— Правительство рекомендовало губернаторам построить временные приюты-передержки и регулировать численность бездомных животных гуманными методами. Ряд регионов уже к этому прислушались, — рассказал Владимир Бурматов. — На прошедшей неделе мы пригласили замминистра спорта Павла Новикова, представителей оргкомитета ЧМ по футболу, Минприроды и Минсельхоза и потребовали, чтобы были приняты дополнительные меры в отношении бездомных животных. Насколько мне известно, сейчас Минспорта и оргкомитет ЧМ передают в регионы типовые проекты приютов, которые должны быть оперативно построены к началу ЧМ.

По словам Владимира Бурматова, типовые проекты уже успешно реализованы в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. По окончании мундиаля приюты могут войти в программу наследия ЧМ-2018, поскольку являются объектами инфраструктуры.

— Дальше наряду со спортивными объектами и дорогами они будут работать на благо этих регионов, — подчеркнул Владимир Бурматов.

В Минспорта «Известиям» сообщили, что помимо Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга приюты уже построены в Калининграде и Саранске. В остальных семи городах подобные пункты передержки появятся в ближайшее время.

В регионах, принимающих ЧМ-2018, «Известиям» подтвердили, что пункты передержки и дополнительные приюты для бездомных животных уже создаются. Так, в администрации Калининградской области «Известиям» пояснили, что в регионе в ближайшее время появятся два крупных пункта передержки. Один из них уже функционирует, сообщил глава пресс-службы губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.

В Саранске планируется открыть приют для бездомных животных во втором квартале текущего года.

— Сейчас в отведенном для приюта помещении производится ремонт. Здесь будут теплые вольеры и площадки для выгула. Животным будет оказываться необходимая ветеринарная помощь. Приют сможет разместить до 300 животных (собак и кошек), — сообщили «Известиям» в АНО «Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018».

В Самаре в настоящее время рассматриваются дополнительные меры для стимулирования общественных приютов, одна из них — грантовая поддержка проектов в области защиты животных, а также выделение площадок для размещения новых приютов. По словам консультанта департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Анны Ситник, город активно сотрудничает с зоозащитными организациями.

— Собаки направляются на освидетельствование ветеринарным врачом. Стерилизованные животные после передержки возвращаются в городскую среду — в район, максимально приближенный к месту их обитания. На территории города действуют пять организаций, занимающихся содержанием животных, — отметила Анна Ситник.

В мэрии Екатеринбурга «Известиям» сообщили, что отлов безнадзорных собак проводит ЕМУП «Спецавтобаза».

— Животные поступают в пункт временного содержания собак, где проходят карантинные мероприятия, осматриваются ветеринарами. Муниципалитет проводит мероприятия по улучшению условий содержания животных — уже сокращено количество собак в одном вольере до трех, — рассказали в пресс-службе Екатеринбурга.

В пресс-службе губернатора Волгоградской области «Известиям» сообщили, что в Волгограде работа с безнадзорными животными ведется системно круглый год, ее осуществляет муниципальное предприятие «Горпитомник».

— Предприятие работает исключительно по жалобам от жителей города на агрессивных животных на улицах. Отстрел животных муниципальными службами Волгограда не производится и не планируется, — пояснили в пресс-службе.

В Казани регулирование численности бездомных животных также происходит в плановом порядке, дополнительных приютов в республике к ЧМ строить не планируется, пояснили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

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