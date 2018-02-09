Приют для бездомных животных откроют в Сочи

Приют для бездомных животных на территории адлерской птицефабрики откроют в Сочи, об этом рассказал директор департамента по охране окружающей среды и лесопарковому хозяйству администрации Сочи Андрей Платонов.

На территории птицефабрики планируют открыть приют для бездомных животных. Найденные питомцы будут помещаться в старых и уже неиспользуемых вольерах, где раньше выращивали птицу, сообщают «Кубанские новости».

Такое решение принято потому, что в городе большое количество беспризорных животных, а накануне ЧМ-2018 животных планируют продезинфицировать, а если необходимо, то провести лечение, после чего они будут размещены в питомнике.

На 2018 год финансирование из бюджета региона на отлов и содержание животных составило более 3 млн рублей. Администрация города приняла решение выйти с инициативой к правительству края об увеличении субсидии.