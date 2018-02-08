Фургон с животными сгорел в передвижном цирке в Бурятии

Стали известны причины пожара возле производственной базы близ села Вознесеновка Тарбагатайского района Бурятии, в котором погибло около 30 животных. 4 февраля сгорел прибывший из Читы фургон передвижного цирка, в котором среди прочих зверей были медведица и пантера.

Увидев дым, хозяйка цирка побоялась открыть дверь из-за хищников и сама пыталась потушить пожар двумя огнетушителями, однако в итоге пришлось вызывать пожарных. Об этом сообщает Сибирское агентство новостей.

Причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. По информации ГУ МЧС, работники цирка пытались согреть животных обогревателем, протянув с производственной базы кабель.

Как писал портал iz.ru, в начале января пожар в приюте для животных в городе Россошь Воронежской области унес жизни более 50 щенков. Выжить удалось более чем 80 взрослым собакам, которые в момент пожара находились на улице. Огонь полностью уничтожил здание приюта. Волонтеры обратились к добровольцам за оказанием помощи выжившим животным.