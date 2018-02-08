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Тигр откусил обе руки смотрителю цирка в Гватемале

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Фото: TASS/ZUMA/Arief Setiadi
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Работник цирка в Гватемале лишился обеих рук, когда пытался накормить тигров. Об этом сообщает издание Eraldo.

По данным газеты, 55-летний смотритель Сиприано Альварес кормил хищников через решетку, но в какой-то момент протянул руку слишком далеко в клетку, один из тигров сразу же напал на мужчину.

Альвареса экстренно госпитализировали, однако пришить обратно откусанные конечности врачи не смогли.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Приморье тигр напал на двух охотников. Один мужчина получил серьезные рваные раны головы и левой руки, второй не пострадал.

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