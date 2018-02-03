Охотившуюся на собак тигрицу поймали в Приморье

Специалисты Охотнадзора отловили тигрицу, которая охотилась на собак в окрестностях села Алексей-Никольское (Уссурийский район, Приморский край). Об этом сообщила пресс-служба центра «Амурский тигр».

Отлов хищника стал вынужденной мерой, поскольку мероприятия по отпугиванию не действовали и тигрица не боялась появляться на глазах у местных жителей. Хищник вел себя довольно миролюбиво, не проявлял агрессии.

Директор МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко отметил, что необходимо понять причины нестандартного поведения тигрицы. Несмотря на то что в окрестностях достаточно высокая плотность копытных, она ходила в деревню за собаками. Кроме того, не исключено, что у хищника есть проблемы с опорно-двигательной системой.

Гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев добавил, что перед специалистами стоит задача вернуть хищника в природу. Если же тигрица не сможет самостоятельно охотиться и не будет избегать людей, ее оставят в системе зоопарков.

Амурский тигр занесен в Красную книгу России. Численность особей, обитающих в дальневосточном ареале, составляет не более 550 особей.