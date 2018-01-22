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Крупный тигр напугал жителей села Сита в Хабаровском крае

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Фото: TASS/Zuma/Wang Jianwei
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Крупный тигр или тигрица держит в страхе жителей села Сита в районе имени Лазо Хабаровского края. Об этом рассказали сами владельцы частных домов, расположенных на улице Чапаева на окраине села.

Местная жительница Елена Шульга утверждает, что в воскресенье ей позвонили соседи, которые прямо на дороге встретили полосатого хищника. Утром Елена вместе с мужем выехали на машине и у заброшенного дома нашли следы лап тигра. По ее словам, зверь вышел из леса и перепрыгнул через забор, сообщает «Хабаровский край сегодня».

После этого тигриные следы были замечены на автобусной остановке. Местные жители боятся выходить, ведь данная дорога — единственная в центр, и именно здесь бродит опасный хищник. Также Елена рассказала, что раньше в округе видели бродячих собак, но сейчас их нет. Вероятно, тигр их съел.Тигр держит в страхе жителей Ситы в Хабаровском крае

Соседка Елены Шульги Надежда Белоус переживает не только за себя, но и за свое хозяйство. Она рассказала, что в 150 м от ее дома тигр загрыз щенка. Она переживает за свой старый сарай, в котором держит свиней. Кроме того, женщина рассказала, что в их районе на улице нет освещения, а значит, по утрам дети идут в школу в темноте, что делает их легкой добычей для зверя.

Глава Ситинского сельского поселения уже передал информацию о тигре в краевое министерство природных ресурсов и экологии. Жителям посоветовали не оставлять на улице собак и скотину, чтобы избежать нападений. Родителей призывают провожать своих детей в школу.

Руководитель отдела сохранения животного мира комитета охотничьего хозяйства минприроды региона Юрий Колпак сообщил, что в район, где видели хищника, уже направлена группа охотоведов района имени Лазо. Представляет ли дикий зверь опасность для населения, они оценят на месте, после чего доложат в федеральный центр. По результатам их работы будет принято решение об отлове тигра.

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