Тигрица утаскивает собак из села в Уссурийском округе

Тигрица утаскивает собак из села Алексей-Никольское в Уссурийском городском округе уже несколько недель, таким образом добывая пропитание себе и своему потомству.

Последний раз случай зафиксирован в ночь с 20 на 21 января в селе Алексей-Никольское. Тигр утащил в лес со двора одного из домов собаку. Подобные случаи происходят в селе уже несколько недель, и хищник иногда расправляется с жертвами на месте, а иногда уносит в лес, сообщило ИА PrimaMedia.

В связи с происходящими случаями близкого контакта хищного животного и человека на месте происшествия работает группа Приморского охотничьего надзора по разрешению конфликтных ситуаций между хищником и человеком. Группой проводится ряд мер по отпугиванию тигра от населенного пункта, делаются попытки увести его дальше в лес. Одной из версий того, что тигр уносит животных, является версия о попытке таким образом накормить свое потомство.

По словам директора департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрия Панкратова, жертвами тигрицы становятся в основном бездомные собаки, однако жителям все равно нужно быть внимательнее при выходе на территорию леса и не выгуливать своих собак вдали от центра села, так как при столкновении с тигром собака может побежать обратно к хозяину и привлечь тигра к нему.