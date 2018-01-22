Прямой эфир

Тигрица утаскивает собак из села в Уссурийском округе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тигрица утаскивает собак из села Алексей-Никольское в Уссурийском городском округе уже несколько недель, таким образом добывая пропитание себе и своему потомству.

Последний раз случай зафиксирован в ночь с 20 на 21 января в селе Алексей-Никольское. Тигр утащил в лес со двора одного из домов собаку. Подобные случаи происходят в селе уже несколько недель, и хищник иногда расправляется с жертвами на месте, а иногда уносит в лес, сообщило ИА PrimaMedia.

В связи с происходящими случаями близкого контакта хищного животного и человека на месте происшествия работает группа Приморского охотничьего надзора по разрешению конфликтных ситуаций между хищником и человеком. Группой проводится ряд мер по отпугиванию тигра от населенного пункта, делаются попытки увести его дальше в лес. Одной из версий того, что тигр уносит животных, является версия о попытке таким образом накормить свое потомство.

По словам директора департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрия Панкратова, жертвами тигрицы становятся в основном бездомные собаки, однако жителям все равно нужно быть внимательнее при выходе на территорию леса и не выгуливать своих собак вдали от центра села, так как при столкновении с тигром собака может побежать обратно к хозяину и привлечь тигра к нему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Голодные песцы покусали шесть человек в Норильске
Тигрица в заказнике под Хабаровском объявила войну волкам

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017