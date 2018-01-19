Голодные песцы покусали шесть человек в Норильске

Стая голодных диких песцов пришла в город и успела покусать шесть человек в разных районах в Норильске, сообщило со ссылкой на местные средства массовой информации Сибирское агентство новостей.

Животные пришли в город и бродят в разных его районах. Известно о шести случаях нападения животных на человека, из-за чего людям пришлось обращаться в травматологический пункт.

Дикие животные пришли к человеческому жилищу из-за голода. В лесах для них нет еды, и теперь песцы роются в мусорных контейнерах в городской черте.

Ранее портал iz.ru сообщало о том, как песец выпросил у рыбака еду. Ветеринары рекомендуют ни в коем случае не кормить северных животных на улице. Они могут укусить, даже несмотря на свой безобидный внешний вид.