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Группу из 11 зубров выпустят в заповедник «Брянский лес»

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Группа из 11 зубров, которые прибыли из Приокско-Террасного питомника, выпустят на территорию государственного природного биосферного заповедника «Брянский лес» сегодня, 18 января, сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Группа животных из Московской области станет пополнением вольной популяции зубров, которые обитают в Центральной России на территории пяти самых охраняемых природных территорий. Планируется выпустить трех самцов и восемь самок 2013–2014 годов рождения, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Решение об отправке новой партии зубров в брянский заповедник было принято еще летом 2017 года. Животные долгое время находились на строгом карантине и проходили процедуры адаптации. По окончании всех мероприятий их выпустят на волю в заповедные угодья.

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