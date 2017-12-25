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Заповедник для защиты нерп и тюленей создан в Ленобласти

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Фото: РИА Новости/Михаил Киреев
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В Ленинградской области появился заповедник федерального значения площадью 14 тыс. га, из которых только 900 га приходится на сушу. Охраняемая территория была сформирована в течение 27 лет для защиты кольчатых нерп, серых тюленей и перелетных водоплавающих птиц.

К 2035 году власти региона планируют увеличить общее число заказников и заповедников с 46 до 150. Об этом сообщает телеканал «78». Ранее зоозащитники запустили в Ленобласти новый проект по спасению кольчатых нерп. Активисты встретятся с рыбаками и разместят в местах обитания животных информационные стенды.

Как писал портал iz.ru, осенью более 130 мертвых нерп были обнаружены на побережье озера Байкал на территории Иркутской области и Бурятии. 80% из них — беременные самки. Прокуратура начала проверку всех предприятий на юге Байкала. Как предварительно установил Россельхознадзор, причиной смерти нерп стала остановка сердца. Также известно, что все животные перед смертью были голодны. По словам местных жителей, в водоеме в последнее время стало меньше рыбы. При этом состояние воды в южной части акватории Байкала соответствует нормативам. 

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