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Поголовье диких кабанов снижают в Рязанской области

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Решение снизить популяцию диких кабанов принято в Рязанской области. Такая информация появилась на официальном сайте регионального министерства природопользования.

В связи с угрозой возникновения африканской чумы свиней в Рязанской области было принято решение снизить популяцию диких кабанов. Их отстрел будет продолжаться на территориях охотничьих хозяйств до 28 февраля, сообщает РИА «7 новостей».

Согласно принятому решению, после снижения поголовья диких кабанов на каждую тысячу гектаров территории по Рязанской области должно приходиться не более 0,25 особи.

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