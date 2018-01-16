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Тигрица в заказнике под Хабаровском объявила войну волкам

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Обитающая в заказнике «Хехцирский» под Хабаровском тигрица преследует волков, которые охотятся на ее территории. Такие выводы сделали сотрудники организации, изучив следы животных. Судя по всему, хищница разозлилась на пришедших в ее владения гостей и пытается их прогнать. Об этом сообщает ресурс «Хабаровский край сегодня».

Волки ежегодно появляются на территории заказника в зимнее время за добычей, но они являются конкурентами для тигра, который тоже питается копытными. Также тигрица была замечена в разборках с самкой, которая блуждает вблизи села Благодатное. Зверя сейчас пытаются поймать краевые госинспекторы, загоняя в Хехцирский заказник. Инспекторы продолжают наблюдать за хехцирской тигрицей. 

Напомним, на охраняемой территории Большого Хехцира в Хабаровском крае наблюдается нашествие тигров. По данным первого зимнего учета животных, туда постоянно приходят несколько самок и крупный самец. Это слишком большая плотность зверя на небольшой территории. Возможно, тигры вскоре уничтожат всех копытных заповедника и массово переключатся на собак в близлежащих селах.

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