Тигр напал на двух охотников в Приморском крае

Один человек пострадал и был госпитализирован в результате нападения тигра на двух охотников в Приморье. Об этом заявила пресс-служба региональной администрации.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 января, в Ольгинском районе в лесу у села Щербаковка. Второй охотник не пострадал.

«В результате у мужчины 1978 года рождения рваные раны головы и левой руки. На автомобиле товарища, который не пострадал, он доставлен в Кавалеровскую районную больницу в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении администрации, которое приводит «Интерфакс».

Причины и обстоятельства произошедшего выясняют специалисты.

Ранее в конце декабря портал iz.ru сообщал, что девушка требует почти $14 млн от сафари-парка в Пекине за то, что тигр съел ее мать.