Белка напала на полицейского в США

Полицейские, прибывшие по вызову в частный дом, куда пробралась белка, столкнулись с неожиданной агрессией зверька: белка напала на одного из стража порядка. Инцидент произошел в городе Брокпорт, штат Нью-Йорк.

Видеоролик полицейские опубликовали на странице полицейского департамента в Facebook. Белка, неизвестным образом попавшая в дом, стала есть печенье на кухне, увидев людей, она запаниковала. Предметом «атаки» белки стали офицеры Сайм и Доусон.

Ранее сообщалось, что игривый тигренок напугал взрослого тигра в одном из зоопарков.