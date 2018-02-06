Шотландский фермер вызвал полицию из-за плюшевого тигра

Британский фермер Брюс Грабб вызвал полицию, испугавшись плюшевого тигра у себя во дворе. Об этом пишет The Herald Scotland.

Инцидент произошел в Шотландии в Абердиншире на территории фермы в районе Хэттона. В полицию поступило сообщение от «крайне обеспокоенного мужчины» о том, что на свободе находится опасное дикое животное. Прибывшие на вызов вооруженные полицейские обнаружили, что тигр не двигается. Тогда и выяснилось, что он плюшевый.

По словам 24-летнего фермера, при вызове правоохранителей у него не возникло сомнений в том, что тигр настоящий и что он может загрызть всех его коров, сообщает «ТВ Центр».

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