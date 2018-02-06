Прямой эфир

Шотландский фермер вызвал полицию из-за плюшевого тигра

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский фермер Брюс Грабб вызвал полицию, испугавшись плюшевого тигра у себя во дворе. Об этом пишет The Herald Scotland.

Инцидент произошел в Шотландии в Абердиншире на территории фермы в районе Хэттона. В полицию поступило сообщение от «крайне обеспокоенного мужчины» о том, что на свободе находится опасное дикое животное. Прибывшие на вызов вооруженные полицейские обнаружили, что тигр не двигается. Тогда и выяснилось, что он плюшевый.

По словам 24-летнего фермера, при вызове правоохранителей у него не возникло сомнений в том, что тигр настоящий и что он может загрызть всех его коров, сообщает «ТВ Центр».

Ранее портал iz.ru сообщал, что жители Техаса испугались нашествия тысяч черных птиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Охотившуюся на собак тигрицу поймали в Приморье
В Приморье ловят тигра, который ворует домашних животных

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017