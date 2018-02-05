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Ученые пересчитают бездомных собак в Красноярске

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Ученые Красноярского государственного аграрного университета пересчитают всех безнадзорных собак в Красноярске по заказу городской администрации.

До середины марта 2018 года ученые из Красноярского государственного аграрного университета должны будут провести учет всех безнадзорных собак города, после чего выдвинут рекомендации о способах регулирования их численности, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Финансовые средства на эти цели направлены из бюджета в размере 100 тыс. рублей. Подписание договора на оказание услуг сейчас находится на стадии завершения. Заказчиком является МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства». Из данных, которые предоставят ученые, будет строиться проведение работ с безнадзорными животными, будут составлены планы по отлову и расходам.

Пока что отлов бездомных собак в городе происходит только по заявкам горожан. Отлов и дальнейшие процедуры с животными происходят по установленному с зоозащитниками порядку. После того как бригада отловила собаку, животное проходит осмотр у ветеринара. По результатам обследования специалист делает выводы: агрессивно ли животное по отношению к человеку или нет, имеются ли у него болезни, которые могут передаться человеку или нет.

Если собака здорова, то ее стерилизуют или кастрируют, после чего она находится 10 дней в пункте передержки. Затем ей делают прививку от бешенства, чипируют и выпускают обратно в город. Если животное представляет опасность, то проводят процедуру эвтаназии. Все подобные процедуры проходят под строгим надзором представителей зоозащитных организаций.

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