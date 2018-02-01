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Пермского ветеринара уволят из-за селфи с мертвым котом

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В Перми увольнение грозит девушке-ветеринару после того, как она разместила в одной из соцсетей фото на фоне вскрытого трупа животного. Сейчас девушка отстранена от работы.

Скандал разразился сразу же после того, как селфи появилось в сети. Пользователей возмутила улыбка на лице специалиста. Судя по всему, руководство клиники также не оценило юмора автора снимка, поскольку девушка сразу же была отстранена от работы. Решение объяснили тем, что такие фото для ветеринара недопустимы.

Как пояснили в службе информации медицинского учреждения, девушка является ассистентом врача. Это было ее первое вскрытие после практики, и, скорее всего, она хотела похвастаться этим перед сокурсниками.

ИА «Ура.ру» уточняет, что селфи со вскрытия животного появилось на станице пермского врача в Instagram накануне. Через некоторое время девушка удалила фото и попыталась извиниться за свой поступок.

В октябре 2017 года о любителях себя фотографировать высказалась министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. По ее мнению, избыточная любовь к селфи является признаком распущенности и эгоцентризма, а зависимость от мобильного телефона может привести к хроническому стрессу и заболеваниям.

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