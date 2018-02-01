Сотрудники МЧС спасли провалившегося в вентиляцию енота в Омске

В Омске сотрудники МЧС вытащили из вентиляционной шахты енота по кличке Элли, сбежавшего от хозяев. Операция длилась два часа — зверек не хотел, чтобы его спасали.

Енотиха живет в квартире недавно, поэтому постоянно изучает территорию, открывая все двери и задвижки. Так, Элли попала в вентиляцию, открыв дверцу в кухне. В шахте она провела около суток, прежде чем ее спасли.

Специалистам пришлось проявить смекалку, вызволяя енотиху. С помощью перфоратора и лома они сделали в полу небольшое отверстие. Однако зверек, не желая вылезать, взобрался по шахте вверх. Пожарные вынуждены были сверху затыкать тряпкой вентиляционное отверстие, чтобы Элли не сбежала на этаж выше.

В результате случившегося животное не пострадало, но было напугано. Теперь Элли будет восстанавливаться от перенесенного стресса. Чтобы ускорить этот процесс, хозяева пообещали купить ей много «вкусняшек».

РИА «Омск-информ» отмечает, что Элли — необычная енотиха. Ее хозяин имеет проблемы со здоровьем и вынужден постоянно находиться дома. Впервые он увидел енота на поводке летом в Санкт-Петербурге. С тех пор иметь такого друга стало для него мечтой. Поэтому, по словам спасателей, они не могли допустить, чтобы Элли погибла или пострадала.

Портал iz.ru накануне сообщил о том, что врачи в Иркутске планируют провести уникальную операцию еноту-полоскуну. Ему удалят врожденную двустороннюю катаракту.