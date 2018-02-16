Нападением на собачий приют в Мурманске занялась прокуратура

Окружная прокуратура контролирует проведение проверки по факту погрома в приюте для животных в Мурманске. Решение, вынесенное по результатам этой проверки, также проверит надзорное ведомство на предмет его обоснованности.

В настоящее время полиция устанавливает детали произошедшего 12 февраля. Сумма ущерба, причиненного зданию, пока неизвестна. Личности напавших на приют по-прежнему не установлены, передает ИА «Би-порт».

Представители правоохранительных органов ранее объясняли, что трудности с поиском преступников заключаются в том, что видеокамера есть только у автосалона, а он находится далеко от приюта.

Нападение было совершено в ночь на 12 февраля. Несколько человек ворвались в приют, устроили там погром, выбили окна, сломали мебель и медицинское оборудование. Сбежало около 30 собак. Работники приюта уверены, что животных вывезли специально — позже они были найдены далеко от здания центра.