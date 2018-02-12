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Приют для бездомных животных разгромили в Мурманске

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Неизвестные разгромили приют для бездомных животных и многих из питомцев выпустили на улицу в Мурманске, сообщает пресс-служба управления МВД по городу.

Инцидент произошел сегодня ночью, 12 февраля. В правоохранительные органы поступило сообщение о проникновении в районе 1:30. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили разбитое окно и двух собак, которых загрызли другие освобожденные животные, сообщает ИА «Би-порт».

По данным волонтеров, было выпущено более 30 собак. В помещении разрушена мебель, также были выброшены корма для животных. Кошек в приюте не тронули. Две собаки погибли.

На данный момент выясняются все обстоятельства происшедшего. К поиску пропавших животных подключили службу отлова собак. Сотрудники приюта совместно с правоохранительными органами выясняю, пропало ли какое-либо имущество.

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