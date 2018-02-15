Поиски напавших на мурманский приют для животных пока безрезультатны

Полиция Мурманска до сих пор не установила причастных к разгрому городского приюта для животных. Установлено, что в приюте ничего похищено не было. Сумма причиненного организации ущерба пока не называется.

Как пояснила ИА «Би-порт» инспектор по связям со СМИ УМВД по Мурманску Басти Гусейнова, трудности с установлением личностей нападавших заключаются в том, что видеокамера есть только у автосалона, а он находится далеко от приюта.

Поиски напавших продолжаются с 12 февраля. Именно в тот день неизвестные ворвались в приют, устроили там погром, выбили окна, сломали мебель и медицинское оборудование. Сбежало около 30 собак. Правда, волонтеры уверены, что животных вывезли специально, поскольку позже они были найдены далеко от приюта.

В данный момент неизвестна судьба пяти собак. И это, как сказали в центре, самые беспомощные — либо очень старые животные, либо маленькие собачки, которым на морозе не выжить.

Ранее депутат Ленинградской области Владимир Петров направил запрос главе Генпрокуратуры Юрию Чайке с просьбой отреагировать на это происшествие.