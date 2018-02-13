Прямой эфир

Жители Красноярского края предлагают построить приют для животных

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На сайте законодательного собрания Красноярского края завершилось голосование о способах борьбы с бродячими собаками. В опросе приняли участие более 500 человек. Большинство считают, что нужно построить приют для безнадзорных животных (45,6%), на втором месте — те, кто ратует за отстрел собак (39,5%).

Также жители высказали немало своих предложений по этому поводу. В частности, прозвучала идея поощрять людей без определенного места жительства за участие в отлове животных. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Как считает председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Кулеш, прежде всего необходимо навести порядок с пищевыми отходами, а также не экономить на стерилизации животных.

Ранее сообщалось, что до середины марта 2018 года ученые из Красноярского государственного аграрного университета должны будут провести учет всех безнадзорных собак города, после чего выдвинут рекомендации о способах регулирования их численности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти района в Ростове-на-Дону установили домики для бездомных кошек
Челябинские активисты просят пустить кошек в подвалы домов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017