Жители Красноярского края предлагают построить приют для животных

На сайте законодательного собрания Красноярского края завершилось голосование о способах борьбы с бродячими собаками. В опросе приняли участие более 500 человек. Большинство считают, что нужно построить приют для безнадзорных животных (45,6%), на втором месте — те, кто ратует за отстрел собак (39,5%).

Также жители высказали немало своих предложений по этому поводу. В частности, прозвучала идея поощрять людей без определенного места жительства за участие в отлове животных. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Как считает председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Кулеш, прежде всего необходимо навести порядок с пищевыми отходами, а также не экономить на стерилизации животных.

Ранее сообщалось, что до середины марта 2018 года ученые из Красноярского государственного аграрного университета должны будут провести учет всех безнадзорных собак города, после чего выдвинут рекомендации о способах регулирования их численности.