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Челябинские активисты просят пустить кошек в подвалы домов

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Общественная палата Челябинской области выступила с инициативой предоставить кошкам свободный доступ к подвалам и прекратить заваривать продухи и подвалы городских домов. По словам члена рабочей группы палаты Алены Севастьяновой, инициатива была выдвинута по результатам работы «горячей линии», которая была посвящена спасению животных из подвалов с замурованными продухами. В частности, за время, пока продолжалась эта акция, из подвалов удалось спасти несколько десятков животных.

Впрочем, как отмечает ИА «Урал-пресс-информ», у предложения общественников есть и противники. Как говорят в коммунальных службах, установка фрамуг необходима для поддержания температурно-влажностного режима подвалов. Кроме того, они необходимы для обеспечения антитеррористической безопасности.

В ближайшее время в Челябинске начнется просветительский проект по проблемам безнадзорных животных. Активисты общественной палаты полагают, что листовки на подъездах, информация на сайтах управляющих компаний и встречи с населением помогут уменьшить количество брошенных кошек и собак.

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