Украинская авиакомпания не пустила на борт пассажира с семью кошками

В аэропорту Киева задержали рейс, следующий в Анкару, из-за того что у одного из пассажиров было семь кошек, при этом правила авиакомпании позволяют перевозить лишь шесть животных.

Как сообщает агентство УНИАН, любитель кошек около двух часов решал данную проблему с представителями авиакомпании и полиции.

В итоге самолет все-таки вылетел, но неизвестно, остался ли на борту лишний хвостатый пассажир.

Летом 2017 года в Госдуме сообщили, что хотят законодательно ограничить предельно допустимое число домашних животных в квартире.