«Нельзя постоянно работать в авральном режиме»

Снегопады в столице продлятся до марта. Об этом в интервью «Известиям» сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он рассказал, как город справляется с последствиями непогоды, почему уборочная техника закапывает машины, а также поделился планами ремонтных работ на этот год.

— Главная тема, волнующая москвичей в феврале, — снегопады и связанные с ними затруднения. И горожане высказывают разные мнения о работе коммунальщиков. Как вы сами оцениваете ее?

— Снегопады еще не закончились. Каждый день выпадает от 1 до 3 см. И такая погода продержится до марта. Самый интенсивный за последние сто лет снегопад был в начале февраля. При месячной норме 36 см за два дня выпало 47 см, то есть 85 млн кубометров снега. Это заставило нас активизировать работу. На первом этапе для очистки улиц было задействовано 16 тыс. единиц техники, сейчас доходит до 18 тыс., только одних самосвалов — около 9 тыс. Работают примерно 75 тыс. человек.

Мы по поручению мэра дополнительно ввели силы городских инженерных компаний, таких как «Мосводоканал», «Мосводосток», «Гормост», МОЭК. 25 тыс. сотрудников этих организаций вместе с рабочими занимаются очисткой улиц от снега.

снех машины Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В итоге город едет, идет общественный транспорт. Конечно, с большим интервалом, но город двигался и движется. Во время интенсивного снегопада мы обратились к москвичам с просьбой, чтобы автомобилисты по возможности воздержались от поездок. И москвичи прислушались. В минувший понедельник пробки были примерно на уровне 6 баллов, а за неделю до этого — 8 баллов.

«Можно прийти вместе поработать»

— Многие москвичи сами взялись за лопаты. Начали разгребать снег, чтобы освободить во дворах место для своих машин. Вы поддерживаете такие инициативы? Можно ли взять лопату у городских служб напрокат?

— Я любые добрые инициативы во благо Москвы поддерживаю. Если появляется волонтер, желающий посадить дерево — пожалуйста, кустарник — да. Если есть граждане, которым небезразлична судьба их двора во время снегопада и они взялись за лопату — добро пожаловать.

Жители общаются со своей управляющей компанией, со старшим по дому, по подъезду. ГБУ «Жилищник», УК готовы выделить инвентарь. И пригласить желающих для совместной работы. Каждый двор сейчас чистится силами ЖКХ. Можно прийти вместе поработать.

— Но разве то, что москвичи сами вынуждены чистить снег, не показатель плохой работы коммунальщиков?

— Нет, и я могу это подтвердить статистикой. По нормативам мы должны убирать 10 см снега за три дня. Каждые последующие 5 см — плюс один день. То есть 10 дней — для того, чтобы убрать весь снег. Мы это делаем почти вдвое быстрее.

Люди работают круглосуточно, техника тоже. Разве можно говорить о неэффективности? Мы не привлекаем сегодня представителей Минобороны, МЧС и так далее. Мы справляемся своими силами.

Если в городе проходит субботник — и москвичи выходят на улицы, разве это показатель плохой работы коммунальщиков? Конечно, нет, это добровольное дело каждого. Мы не делаем призывов: «Граждане, приходите — убирайте улицы». И делать этого не будем.

— Когда проезжает уборочная техника, она полностью засыпает снегом парковочные места вместе с машинами. Что с этим можно сделать?

— К сожалению, у техники нет кармана, в который бы она складывала снег. Машина проходит, делает снежный вал, вторая идет — и его убирает. По нормативам в Москве, когда снегопад закончился, мы только через 16 часов обязаны приступить к вывозу снежного вала. А мы, вопреки всем существующим нормативам, в социально значимых местах это делаем сразу.

Метет техника также вдвое больше того, что положено по нормативу. Вместо трех прометаний за сутки делаем семь.

— Если норматив такой мягкий, не стоит ли ужесточить его?

— Я думаю, что нет. Нельзя работать в таком авральном режиме постоянно. И не каждый день будут повторяться такие снегопады. Если будут — станем так работать.

— А еще автомобилисты жалуются на снеговые кучи на парковках.

машина Фото: РИА Новости/Антон Денисов

— Я вам назвал цифру — 85 млн кубометров. Где-то приходится жертвовать частью парковки, частью газона.

Возьмите Париж, 15 см снега выпало — всё остановилось, никто не едет. Никуда.

Взять Хельсинки, Нью-Йорк, Вену. Там, если тротуар проходит вдоль дома, — кто убирает? Сами владельцы дома, тротуар вдоль магазина — владельцы магазина.

Поэтому надо с пониманием относиться к нашим коммунальщикам. Город на себя такую ношу взвалил, мы не нагружаем никого дополнительными обременениями. А занимаемся уборкой. Еще раз подчеркиваю — в нашем городе можно комфортно идти и комфортно ехать. В других регионах в подобных случаях такого нет.

«Не надо бояться ямочного ремонта зимой»

— Вы говорите, что Минобороны не участвовало в уборке снега. А военные утверждали обратное.

— Не было такой истории. Если представители воинских частей убирали свою территорию, они обязаны это делать.

— Вы говорили, что некоторые недовольные ночными выездами уборочной техники москвичи стреляли по ней из травматического оружия. Полиция этого не подтверждает.

— Полиция еще будет заниматься подобными фактами. Всё, что мы сказали, подтверждено.

— Время от времени москвичи видят, что зимой идет ремонт асфальта. Это вызывает непонимание. Расскажите, почему так происходит?

— Не надо бояться ямочного ремонта зимой, не надо критиковать ремонтников, которые вышли в ненастную погоду. Это специальная технология. У нас в городе круглый год работают четыре завода, которые занимаются выработкой литой смеси.

ночь Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

Рабочие вырубают поврежденное покрытие по карте ремонта и укладывают литой асфальт. Он хорошо держится, пока мы не придем с основным ремонтом.

— А когда вы придете?

— Летом. Литой асфальт менее устойчив к высоким температурам, в жару плавится. Всего в этом году мы отремонтируем 17 млн кв. м дорог — это примерно 2 тыс. объектов.

Плановых ремонтных работ во время ЧМ-2018 не будет

— Нынешним летом в Москве пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Как комплекс городского хозяйства готовится к этому мероприятию?

— Всё, что было запланировано нашими организациями, выполнено. В том числе по огромному спорткомплексу «Лужники», по территориям, прилегающим к стадиону «Спартак», «ЦСКА». Решены вопросы энергетики, тепло-, водоснабжения. Во время чемпионата службы будут работать в усиленном режиме.

Город заранее создал комфортное пешеходное пространство, отремонтировал более 300 улиц. Создан крупный пешеходный маршрут вдоль берега Москвы-реки — от «Москва-сити» через «Лужники» до Таганской площади.

В столице практически полностью проведена замена навигационных знаков — это и уличные, и домовые указатели. По отдельным округам остались задачи на этот год — они будут завершены.

Но, по требованию FIFA, в апреле-мае дополнительно установим указатели на русском и английском языках — на подходах к стадионам, тренировочным базам ЧМ, гостиницам и так далее.

Всё организуем таким образом, чтобы в период ЧМ — с начала июня и до середины июля — никаких работ по благоустройству не проводилось. Не будет плановых ремонтных работ в местах проведения мероприятий чемпионата, в туристических местах. По центру будет комфортно гулять.

— Насколько масштабным в этом году будет благоустройство улиц?

— Город практически завершил в прошлом году все крупные проекты по программе «Моя улица» в центре. В целом в 2017-м отремонтировали 119 улиц. Но есть отдельные места, где по просьбе жителей будут проводиться небольшие работы. Большой Спасоглинищевский переулок и примыкающие к нему. Это улица 1905 года. Некоторые небольшие объекты в Замоскворечье. Что касается крупных территорий, в том числе в других округах, помимо Центрального, мы обратились к москвичам через портал «Активный гражданин», ждем предложений. После этого будут разработаны проекты и реализованы либо в 2018-м, либо в 2019 году.

— Планируете ли ремонтировать ливневку?

— Мы провели мероприятия, связанные с ливневкой, на мой взгляд, в достаточном количестве. В прошлом году было порядка 120 адресов, сделан 21 км дополнительных связок ливневой канализации. В этом году специальных мероприятий проводить не будем. Только в тех местах, где и так запланированы ремонтные работы.

приложение Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— Вы много лет руководите столичным комплексом городского хозяйства. Как изменились подходы к управлению ЖКХ?

— Жизнь меняется — поэтому меняются и подходы. Раньше мы говорили, что нужна усиленная механизация, сейчас — автоматизация. Когда-то нужно было повышение производительности труда, сегодня — сокращение ручного труда, диспетчеризация, централизация системы управления.

В начале 1990-х мы думали — все РЭУ, ДЕЗы уничтожить, убрать, пусть будут частные управляющие компании. Ничего хорошего не получилось из этой затеи. И сегодня Москва сосредоточила свои усилия на предприятиях государственных, таких как ГБУ «Жилищник», «Автодороги», которым москвичи доверяют в несколько раз больше, чем частным. Они подотчетны городу, можем в полной мере спросить с них, с руководителя. Имеем право проверять их финансово-хозяйственную деятельность.

Кто из москвичей раньше имел возможность быть на связи с городом онлайн, через порталы? Нужно было идти на прием к главе района, заммэра, мэру. А сейчас написал на портал «Наш город» и дал задачу за восемь дней решить проблему. Уровень контроля другой. Сегодня на улицах работает более сотни тысяч камер. Нам легче стало управлять.

Создана уникальная централизованная система управления городским хозяйством. Самая крупная в мире. На благо москвичей работает в пиковое время 600 тыс. человек.

— Москвичи скажут, что вот у вас 600 тыс. человек, а снеговая куча во дворе не убрана.

— Не все 600 тыс. человек убирают снег. Среди них есть операторы, которые подают в вашу квартиру горячую воду, теплоэнергетики, газовики и многие другие.