Москвичи стали меньше жаловаться на качество работы коммунальных служб

Мэрия Москвы сообщила, что в 2017 году москвичи отправили через портал «Наш город» на 12% меньше жалоб на работу коммунальщиков, чем в 2016 году.

«Всего пользователями было опубликовано 839 тыс. сообщений — на 12% меньше, чем в 2016 г. <...> Представляется, что основной причиной снижения числа жалоб стало повышение качества работы служб городского хозяйства», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы мэрии.

Как сообщили на совещании по подведению итогов работы портала «Наш город» за 2017 год, снижение числа жалоб граждан на работу коммунальщиков отмечено впервые с момента создания портала в 2011 году.

Так, например, жалоб на качество и своевременность уборки дворов и дорог сократилось на 25%, на ямы во дворах поступило на 16% меньше жалоб, на проблемы с содержанием остановок общественного транспорта поступило на 15% меньше обращений.

Напомним, ранее заместитель столичного градоначальника по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил ранее, что мэрия Москвы недовольна качеством уборки снега в ряде районов Северо-Восточного, Северо-Западного и Восточного административных округов.