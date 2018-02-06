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Москва нуждается в 200 млрд рублей для адаптации к климату

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Москве нужно вложить около 200 млрд рублей до 2025 года для  адаптации городского  хозяйства к погодным аномалиям, рассказал глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский.

«Мы четко понимаем, что нужно делать в городе, если у нас аномальная жара, сильный мороз, ураганы, шквалистые ветры, ливни, снегопады...Но эти явления сейчас участились, последствия более непредсказуемы, и, повторюсь, приоритетом стала выработка плана адаптационных мероприятий», — приводит его слова «Газета.ру».

По его словам, деньги следует направить на реконструкцию отдельных частей городской инфраструктуры, в частности, на расширение возможности ливневой канализации. Также москвичам не хватает соцпрограмм, которые бы позволили населению адаптироваться к аномальной жаре.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин высказал мнение, что обстановка в столице не сравнима с другими городами мира: ни по зимним условиям, ни по объему, ни по сложности работы.

За минувшие выходные в Москве выпало более 100% месячной нормы осадков — впервые за 100 лет. Под тяжестью снега падали деревья и обрывали линии электропередачи. Последствия «снежного апокалипсиса» в круглосуточном режиме устраняют тысячи коммунальщиков.

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