Москва нуждается в 200 млрд рублей для адаптации к климату

Москве нужно вложить около 200 млрд рублей до 2025 года для адаптации городского хозяйства к погодным аномалиям, рассказал глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский.

«Мы четко понимаем, что нужно делать в городе, если у нас аномальная жара, сильный мороз, ураганы, шквалистые ветры, ливни, снегопады...Но эти явления сейчас участились, последствия более непредсказуемы, и, повторюсь, приоритетом стала выработка плана адаптационных мероприятий», — приводит его слова «Газета.ру».

По его словам, деньги следует направить на реконструкцию отдельных частей городской инфраструктуры, в частности, на расширение возможности ливневой канализации. Также москвичам не хватает соцпрограмм, которые бы позволили населению адаптироваться к аномальной жаре.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин высказал мнение, что обстановка в столице не сравнима с другими городами мира: ни по зимним условиям, ни по объему, ни по сложности работы.

За минувшие выходные в Москве выпало более 100% месячной нормы осадков — впервые за 100 лет. Под тяжестью снега падали деревья и обрывали линии электропередачи. Последствия «снежного апокалипсиса» в круглосуточном режиме устраняют тысячи коммунальщиков.