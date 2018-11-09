Укол Вены: к обвинениям против Москвы подключилась Австрия

Очередной шпионский скандал разгорелся в пятницу. В Австрии был задержан полковник генштаба страны в отставке, которого подозревают в более чем 20-летней работе на российские спецслужбы, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц. Глава МИД Сергей Лавров назвал мегафонной дипломатией способы, которыми Вена пользуется для предъявления обвинений. Подобный скандал может омрачить отношения двух государств, особенно учитывая, что Австрия оказалась одной из немногих стран, не ставших высылать дипломатов из РФ в связи с «делом Скрипалей». В экспертной среде считают, что на фоне сложных отношений Москвы и Брюсселя подобный скандал могут «раздуть антироссийские силы». Им это может быть выгодно, так как появляется новый повод говорить о вмешательстве Москвы во внутриполитические процессы за рубежом.

Дипломатический кризис

По данным представителя Минобороны австрийской республики, отставной офицер из Зальцбурга, 70-летний гражданин, якобы сотрудничал с российской разведкой с 1990-х годов. Через своего куратора под кодовым именем Юрий военнослужащий передавал российской стороне данные об австрийских ВВС и артиллерии. Офицер не занимал высокопоставленных должностей в Генштабе, что позволяло ему действовать незаметно на протяжении долгих лет. За свою работу экс-полковник, по данным австрийской стороны, получил около €300 тыс. Подозреваемому грозит до двух лет тюремного заключения.

С официальным заявлением в пятницу выступил лично австрийский канцлер.

— Мы должны вас проинформировать, что в Австрии есть подозрение, что отставной полковник австрийских вооруженных сил работал на российскую разведку на протяжении многих лет. По нашей информации, это началось в 1990-е и продолжалось до 2018 года, — заявил он.

Austria Австрийская полиция Фото: Global Look Press/imago stock&people

Тем не менее глава австрийского правительства отметил, что его стране требуется провести тщательное расследование. Однако Себастьян Курц заметил: у Вены есть все основания полагать, что подозрения подтвердятся. Кроме того, канцлер сообщил, что Вена пока не собирается отзывать своего посла из России или высылать российских дипломатов из страны.

В посольстве России в Австрии заявили «Известиям», что пока не комментируют ситуацию. Оперативную оценку ситуации не смогли предоставить и в австрийском дипредставительстве в Москве.

Мегафонная дипломатия

Глава российского МИДа Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Коморских островов прокомментировал обвинения австрийской стороны, подчеркнув, что, согласно нормам международного общения, прежде чем публично обвинять другую страну, необходимо высказать претензии ей напрямую.

— Испокон веков было принято, что если у какой-то страны возникают озабоченность или подозрения относительно действий другой страны, подозрения в причастности кого-то к процессам, которые рассматриваются в качестве угроз для соответствующих государств, то, в соответствии с нормами международного общения, следует напрямую запрашивать разъяснения, — сказал российский дипломат, отвечая на вопросы журналистов. — В последнее время, к сожалению, наши западные партнеры взяли за правило прибегать не к традиционной дипломатии с соблюдением всех приличий, а к микрофонной и мегафонной дипломатии, требуя публично объясниться по вопросу, о котором нам ничего не известно.

Austria Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

По словам Сергея Лаврова, посла Австрии сегодня пригласили в российский МИД, чтобы «привлечь его внимание к тому, какими методами нужно действовать, если возникают вопросы к Российской Федерации».

Тем временем, в связи с отсутствием посла РФ в Австрии в МИД страны вызвали представителей российского посольства.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль в связи с ситуацией уже отменила свой визит в Москву, который был запланирован на начало декабря.

Шпионят все

Страны всегда шпионили друг за другом, отметил доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ, специалист по странам Центральной и Восточной Европы Вадим Трухачев. Однако, по словам эксперта, в данном случае для начала вообще предстоит доказать факт шпионажа. Пока сам офицер находится под подозрением и официальные обвинения ему еще не предъявлены.

— Другое дело, что на фоне плохих отношений России и ЕС любая такая история приобретает чрезмерный и гипертрофированный характер. Естественно, ее будут раздувать, мотивируя всё вмешательством Москвы — кто-то даже начнет искать следы российского вмешательства в австрийские выборы в 2016 и 2017 годах, — сказал «Известиям» эксперт. — Отношения России и Австрии очень противоречивы: насколько у стран много общих экономических интересов, настолько редкими являются политические точки соприкосновения. Более того, несмотря на открытое отношение канцлера Курца и главы МИД Кнайсль, в австрийском истеблишменте слишком много антироссийски настроенных политиков.

Austria Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль Фото: Global Look Press/MFA Russia Press Service

Это не первый шпионский скандал в нынешнем году. Ранее Нидерланды обвинили Москву в попытке помешать работе ОЗХО, штаб-квартира которой находится в Гааге. Тогда Амстердам выдвинул обвинения в адрес четырех человек с российскими дипломатическими паспортами, которые якобы попытались взломать систему международной организации. МИД России обвинения Нидерландов назвал очередной срежиссированной пропагандистской акцией в отношении России. По данным ведомства, они были обнародованы специально перед открытием сессии ОЗХО на тему расширения полномочий организации.