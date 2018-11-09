Глава МИД Австрии отменила визит в Россию из-за шпионского скандала

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила визит в Россию из-за появления информации о том, что отставной австрийский офицер занимался разведывательной деятельностью в пользу России. Об этом 9 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Власти страны требуют от Москвы прозрачности в расследовании дела о шпионаже. Курц отметил, что Вена пока не намерена отзывать посла из России. Однако австрийские власти исходят из того, что подозрения в разведдеятельности австрийского офицера в пользу Российской Федерации найдут подтверждение.

В Минобороны Австрии подтвердили подозрения в том, что полковник передавал документы российской стороне. По имеющимся сведениям, он занимался шпионской деятельностью с 1990-х годов и получил в качестве вознаграждения €300 тыс.