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Глава МИД Австрии отменила визит в Россию из-за шпионского скандала

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Фото: Global Look Press/Harald Tittel
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Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила визит в Россию из-за появления информации о том, что отставной австрийский офицер занимался разведывательной деятельностью в пользу России. Об этом 9 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Власти страны требуют от Москвы прозрачности в расследовании дела о шпионаже. Курц отметил, что Вена пока не намерена отзывать посла из России. Однако австрийские власти исходят из того, что подозрения в разведдеятельности австрийского офицера в пользу Российской Федерации найдут подтверждение.

В Минобороны Австрии подтвердили подозрения в том, что полковник передавал документы российской стороне. По имеющимся сведениям, он занимался шпионской деятельностью с 1990-х годов и получил в качестве вознаграждения €300 тыс.

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