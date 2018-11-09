Австрийского офицера заподозрили в работе на российскую разведку

Официальный представитель Минобороны Австрии Михаэль Бауэр заявил, что служба военной контрразведки страны раскрыла якобы имевший место случай шпионажа с участием офицера австрийской армии в отставке. Утверждается, что мужчина с 1990-х годов передавал России документы и получил в качестве вознаграждения €300 тыс.

«Отставной офицер армии Австрии с 1990-х годов шпионил на бундесхеер (армия Австрии. — Прим. «Известий») и передавал документы России», — говорится в заявлении Бауэра, опубликованном в Twitter.

Отмечается, что по данному факту возбуждено дело, ведется расследование.

Газета Krone Zeitung сообщает, что подозреваемый занимал «очень незаметный пост» в штабе австрийской армии и примерно каждые две недели встречался со своим российским куратором по именем Юрий, который якобы передавал ему задания. Запрашиваемые сведения военный передавал с помощью зашифрованных писем или посредством спутниковой связи, добавляется в материале.

Австрийский канцлер Себастьян Курц сообщил, что представители российского посольства уже были вызваны в МИД Австрии. Он отметил, что страна требует от РФ прозрачного расследования по данному делу. В связи с произошедшим министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила свою поездку в Россию, запланированную на начало декабря, добавил он.

Летом Австрия заподозрила в шпионаже другую страну — Германию. 16 июня журнал Profil сообщил, что с 1999 по 2006 год немецкая разведка следила за канцлером Австрии, МИДом и министерством обороны страны, австрийским Интерполом и другими ведомствами.