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Берлин проверяет информацию о шпионаже немецкой разведки в Австрии

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Комитет бундестага по контролю за разведкой (PKG) приступил к проверке сообщений о том, что немецкие разведслужбы шпионили за правительством Австрии и международными организациями в этой стране.

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«Мы проверим, являются ли эти обвинения новыми или относятся к тем, о которых было известное еще с 2015 года», — цитирует издание Funke главу комитета Армина Шустера.

Первые результаты планируется обнародовать до конца следующей недели.

16 июня журнал Profil со ссылкой на внутреннюю базу данных Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) сообщил, что с 1999 по 2006 год разведка следила за канцлером Австрии, МИДом и министерством обороны страны, австрийским Интерполом и другими ведомствами.

Кроме того, БНД шпионила за диппредставительствами и международными организациями в Вене, среди них Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен потребовал от Германии разъяснений.

Это не первые подозрения в шпионаже Германии за другими государствами. Так, в 2015 году Бельгия начала расследование по делу о шпионаже со стороны БНД для Агентства национальной безопасности (АНБ) США.

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