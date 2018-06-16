СМИ обвинили Германию в шпионаже за МАГАТЭ, ОБСЕ и австрийскими ведомствами

Федеральная разведывательная служба (БНД) ФРГ вела массовый шпионаж за коммуникационными сетями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министерств, ведомств, зарубежных дипломатических миссий и промышленных предприятий на территории Австрии. Об этом стало известно австрийскому журналу Profil.

Издание сообщает, что БНД шпионила за телефонами, интернет-соединениями и факсами около 2 тыс. объектов. Внимание немецкой разведки, кроме министерств, привлекли и технические вузы Австрии, мечети, общественные организации.

В списке интересов электронной разведки ФРГ находились международные организации, австрийские оборонные предприятия, банки, металлургические концерны, говорится в статье.

МВД Австрии не стало комментировать данные, представленные в публикации, а в немецкой разведке заявили, что отчитываются только перед властями ФРГ.

В 2015 году Бельгия начала расследование по делу о шпионаже со стороны Федеральной разведслужбы Германии для Агентства национальной безопасности (АНБ) США.

Годом позже сайт WikiLeaks обнародовал 90 гигабайт документов, посвященных попыткам парламентариев ФРГ найти доказательства сотрудничества разведок ФРГ и АНБ при слежке за гражданами Германии.