В США экс-агента ЦРУ арестовали за незаконное хранение секретных данных

В США по обвинению в незаконном хранении секретной информации арестовали экс-агента ЦРУ Джерри Чун Шин Ли.

Как сообщает «Газета.ру», он мог передать данные об информаторах разведки США китайскому руководству.

Отмечается, что из-за переданных им данных могли погибнуть или попасть в тюрьму 20 агентов США.

Ранее Центральное разведывательное управление заявило, что кибератаки против Украины в 2017 году совершили военные хакеры из РФ.



