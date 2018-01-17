Прямой эфир

В США экс-агента ЦРУ арестовали за незаконное хранение секретных данных

0
Фото: TASS/Olivier Douliery
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США по обвинению в незаконном хранении секретной информации арестовали экс-агента ЦРУ Джерри Чун Шин Ли.

Как сообщает «Газета.ру», он мог передать данные об информаторах разведки США китайскому руководству.

Отмечается, что из-за переданных им данных могли погибнуть или попасть в тюрьму 20 агентов США.

Ранее Центральное разведывательное управление заявило, что кибератаки против Украины в 2017 году совершили военные хакеры из РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спецслужбы США вмешивались в выборы президента страны
ЦРУ подозревает Россию в кибератаке вируса NotPetya на Украине


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017