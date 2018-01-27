В Австрии заявили о прослушке иностранными разведками вице-канцлера страны

Иностранные разведывательные службы могут стоять за прослушкой кабинета вице-канцлера Австрии Хайнца Кристиана Штрахе в венском дворце Дитрихштайн. С таким заявлением выступил экс-канцлер страны Кристиан Керн.

«Нельзя допускать, чтобы австрийское правительство кто-то прослушивал. В данной ситуации я могу себе представить, что в этот случай скорее вовлечены иностранные спецслужбы», –– цтирует ТАСС Керна.

Он призвал правительство немедленно начать расследование.

«Мы должны знать, кто в действительности стоит за этим. Попытки прослушки австрийского правительства — это не обычное преступление. Нам надо этому противодействовать», –– добавил глава австрийской партии социал-демократов Керн.

Он отметил, что во время пребывания у власти просил специалистов проверять его кабинет на предмет наличия жучков.

26 января минобороны Австрии сообщило об обнаружении нескольких замаскированных подслушивающих устройств в администрации вице-канцлера Хайнца Кристиана Штрахе.

В МВД страны отметили, что после обнаружения жучков был зафиксирован взлом кабинета вице-канцлера.

«Неизвестный смог проникнуть в администрацию, а затем беспрепятственно покинуть ее», –– рассказали в МВД, добавив, что после происшествия возбуждены уголовные дела

Аналогичный скандал разгорелся в 2013 году, после того, как спецслужбы Германии узнали о слежке и прослушке Агенством национальной безопасности (АНБ) США канцлера Ангелы Меркель.