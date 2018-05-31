Женщины в красном

На экраны страны 30 мая выходит «Красный воробей», довольно противоречивый шпионский фильм о русских агентах, основное место работы которых — постель. Сценарий сочинял бывший агент ЦРУ, что, по идее, должно придать картине достоверности. Поверили, судя по отзывам критиков, далеко не все, а портал iz.ru попросил журналиста Алексея Королева вспомнить о наших киноразведчицах в отечественном кинематографе. Реальных и вымышленных, но в любом случае — настоящих.

10. Аня / Евгения Лебедева (Анастасия Вознесенская)

«Майор «Вихрь», 1967

шпионки 12 Фото: кадр из фильма «Майор Вихрь»

Юная красавица Вознесенская хирургически точно сыграла большеглазую московскую девочку Аню-Женю, заброшенную в составе наскоро собранной разведгруппы под Краков, и буквально на глазах у зрителя наращивающую стальные мышцы и стальные нервы, и превращающуюся из жертвы в охотника, из вербуемой — в вербовщицу, да какую. В книге Семенова образ был расписан детальнее, чем в сценарии, но Вознесенскую это не смутило, и лучшую кинороль в карьере она сыграла в 24 года.

9. Марина Казанич (Рита Гладунко)

«Часы остановились в полночь», 1958

шпионки 2 Фото: Беларусьфильм

В конце пятидесятых в кино еще не принято было выводить реальных персонажей-разведчиков под своими подлинными именами. Марина Казанич — это Елена Мазаник, горничная и палач нацистского наместника Белоруссии Вильгельма Кубе. В организации знаменитой операции по уничтожению Кубе ведущую роль сыграли агенты НКГБ Мария Осипова и Надежда Троян (выведены в фильме под собирательным образом Ганны Черной), но мину под кроватью устанавливала именно простая подавальщица столовой ЦК КП(б)Б Мазаник, чьи нечеловеческое хладнокровие и нечеловеческая ненависть к нацистам с лихвой компенсировали отсутствие какого бы то ни было опыта.

8. Елена «Береза» (Наталья Фатеева)

«Я — «Береза», 1964

шпионки 7 Фото: РИА Новости/Галина Кмит

Кинорежиссер Дамир Вятич-Бережных дебютировал в 40 лет экранизацией проходного рассказа Бориса Полевого «Мы — советские люди» и остался в истории кино этим дебютом в первую очередь благодаря феноменальному кастингу. Главная богиня тогдашнего советского кино Наталья Фатеева, только что прогремевшая на всю страну в «Три плюс два», играет агента советской разведки под прикрытием преподавательницы русского языка в немецкой офицерской школе. И красота героини здесь — ее проклятие, ее крест и ее оружие, куда более грозное, чем коротковолновой передатчик.

7. Нина «Спица» (Валентина Титова)

«Щит и меч», 1968

шпионки 6 Фото: РИА Новости

С этого фильма начался знаменитый творческий и личный союз Басова и Титовой, впоследствии принимавший несколько избыточные формы (например, в «Днях Турбиных»). Но здесь всё еще выглядело свежо и прекрасно, как сама актриса. Живая до трогательности помощница Белова-Вайса смотрелась ослепительно хоть в немецком мундире, хоть в накинутом поверх красноармейской гимнастерки белом халатике.

6. Мария Глухова / Марта Ширке (Елена Кузьмина)

«Секретная миссия», 1950

шпионки 11 Фото: афиша фильма «Секретная миссия»

Для сталинского кинематографа с его танковой прямотой высказываний и подкожным страхом выдать какую-нибудь важную государственную тайну (например, детали работы разведки) «Секретная миссия» на удивление правдоподобна: ведь ее канву составляет история сепаратных переговоров нацистов с союзниками весной 1945 года. Коллизии Михаилу Ромму удались куда менее, чем спустя 23 года Татьяне Лиозновой, но «Штирлиц в юбке» у великой, но совершенно не оцененной ни современниками-режиссерами, ни потомками Елены Кузьминой (а в ее ранней фильмографии были «Окраина» и «Новый Вавилон») вышел совершенно замечательный: ведь ей пришлось играть не утомленного интеллектуала из ведомства Шелленберга, а натуральную садистку-гестаповку.

5. Альба (Татьяна Самойлова)

«Альба Регия», 1961

шпионки 1 Фото: Hunnia Filmstúdió

Строго говоря, фильм этот венгерско-советский, да и приглашение на главную роль Самойловой, чья слава в тот момент была запредельной, носило несколько ажиотажный характер. Но актриса вытащила, в общем, довольно заурядный материал, переиграв не только партнеров-мужчин, но отчасти и режиссера. Условность образа ее героини, шпионки без прошлого и будущего, волею рока вынужденной действовать не в открыто-агрессивной, а скорее в сдержанно-неприязненной атмосфере военной Венгрии, идеально легла в эстетику шестидесятых, когда даже фильмы про разведчиков снимались в драматичном расфокусе.

4. Анна Морозова (Людмила Касаткина)

«Вызываем огонь на себя», 1965

шпионки 5 Фото: РИА Новости

Еще одна реальная фигура, легендарная брянская диверсантка, сперва действовавшая в родных лесах, а в конце войны наводившая ужас на немецкие тылы в Восточной Пруссии. В фильме Сергея Колосова героиня Касаткиной получилась чуть более мелодраматичной, чем Морозова, видимо, была в жизни, зато вызванный общественный резонанс заставил власти присвоить разведчице посмертно звание Героя Советского Союза.

3. Екатерина Козлова / Кэтрин Кин (Екатерина Градова)

«Семнадцать мгновений весны», 1973

шпионки 4 Фото: РИА Новости

И снова сдвигается канализационный люк, и снова руки выкладывают на край шахты двух спеленатых младенцев. Радистка Кэт — едва ли не самый удачный второстепенный персонаж великого сериала, ее тотальная человеческая убедительность с лихвой перекрывает все знаменитые сюжетные натяжки. Градова грандиозно сыграла уставшую от войны и судьбы профессионалку (может быть, вообще единственный подобный образ в советском шпионском кино!), обретающую новый смысл жизни не только с материнством, но и с освобождением от своей тяжелой работы разведчика.

2. Лида Боссэ (Эдита Пьеха)

«Бриллианты для диктатуры пролетариата», 1975

шпионки 8 Фото: ТАСС

«Давно вы с нами?» — спрашивает кафешантанную певицу и агента таллинской резидентуры ВЧК Лиду Боссэ Максим Максимович Исаев (здесь его играет Владимир Ивашов). «Три года. Не терпится спросить почему?» — отвечает героиня Пьехи, но собеседник не спрашивает. Роль почти эпизодическая, но этих нескольких фраз более чем достаточно, чтобы дорисовать остальное: среди тех, кто сотрудничал с советской разведкой в европейских столицах, было немало людей с биографиями, которые в двух словах и не перескажешь. Пьеху трудно назвать выдающейся киноактрисой, но природного лоска и обаяния хватило, чтобы сыграть женщину, загадочность которой так шла ее случайно выбранной профессии разведчицы.

1. Валентина Довгер (Виктория Федорова)

«Сильные духом», 1967

шпионки 3 Фото: Свердловская киностудия

Реальная Валентина Довгер с детства свободно владела немецким (произношение ей ставила дальняя родственница-немка), отличалась незаурядной внешностью и колоссальным обаянием. А еще она мстила за отца, убитого украинскими националистами. Ей не было и восемнадцати, когда она в компании Николая Кузнецова перешла линию фронта и стала связной знаменитого разведчика, выдавая себя за его невесту. В аса нелегальной разведки она превратилась за считанные месяцы — и в итоге уцелела, прожила долгую и тихую жизнь в Воронеже. Роль Вали Довгер — лучшая в карьере Виктории Федоровой, красота которой нигде не была так уместна, как на фоне бесчисленных мундиров вермахта и СС.