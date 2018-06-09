Прямой эфир

Экс-офицеру ЦРУ грозит пожизненное заключение за шпионаж в пользу Китая

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Присяжные признали бывшего офицера ЦРУ США Кевина Мэллори виновным в шпионаже в пользу Китая.

Максимальное наказание, которое грозит Мэллори, — пожизненное заключение. Окончательное решение принимает судья, говорится в сообщении минюста США.

Мэллори предъявили обвинения в шпионаже в 2017 году — после того как он дважды посетил Китай. По данным следователей, он передал китайскому аналитическому центру сведения, составляющие государственную тайну. За информацию ему заплатили $25 тыс.

60-летний мужчина работал частным консультантом. Мэллори поступило предложение о работе от китайского аналитического центра. По словам его адвоката, мужчина посчитал инициативу центра подозрительной, о чем он несколько раз сообщал ЦРУ. Прокурор посчитал данные утверждения попыткой замести следы.

Минюст США в начале мая сообщал, что бывший сотрудник ЦРУ Джерри Чунь Шин Ли также был обвинен в сборе секретной информации для Китая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выходец с Украины приговорен в США за экспорт технологий в Россию
КГБ Белоруссии разоблачил «серьезного» иностранного шпиона

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017