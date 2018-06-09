Экс-офицеру ЦРУ грозит пожизненное заключение за шпионаж в пользу Китая

Присяжные признали бывшего офицера ЦРУ США Кевина Мэллори виновным в шпионаже в пользу Китая.

Максимальное наказание, которое грозит Мэллори, — пожизненное заключение. Окончательное решение принимает судья, говорится в сообщении минюста США.

Мэллори предъявили обвинения в шпионаже в 2017 году — после того как он дважды посетил Китай. По данным следователей, он передал китайскому аналитическому центру сведения, составляющие государственную тайну. За информацию ему заплатили $25 тыс.

60-летний мужчина работал частным консультантом. Мэллори поступило предложение о работе от китайского аналитического центра. По словам его адвоката, мужчина посчитал инициативу центра подозрительной, о чем он несколько раз сообщал ЦРУ. Прокурор посчитал данные утверждения попыткой замести следы.

Минюст США в начале мая сообщал, что бывший сотрудник ЦРУ Джерри Чунь Шин Ли также был обвинен в сборе секретной информации для Китая.